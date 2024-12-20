Dijitalleşmede marka üniversite olma hedefi doğrultusunda yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam eden Karabük Üniversitesi, lisansüstü eğitimde dijitalleşmeyi bir üst seviyeye taşıyacak yeni otomasyon sistemini tanıttı.

Dijital üniversite hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Karabük Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın öncülüğünde dijitalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karabük Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek olan Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sistemi, akademik ve idari süreçlerin dijitalleşmesini sağlayarak hız, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Hamit Çepni Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sistemi, sadece süreçlerin hızlanmasını değil, aynı zamanda kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı da hedefliyor. Sistem, kullanıcı dostu panelleri ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle hem öğrencilerin hem de akademik ve idari personelin işlerini kolaylaştıracak. Pilot uygulamanın Ocak 2025’te başlatılması planlanırken, ilerleyen dönemde sistemin tam kapasiteyle tüm enstitüye entegre edilmesiyle Karabük Üniversitesi, Türkiye’de dijitalleşme alanında öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, konuşmasında LEOS’un Karabük Üniversitesinin dijitalleşme ve yerli yazılım vizyonu doğrultusunda geliştirilmiş bir sistem olduğunu vurguladı. LEOS’un sadece üniversitenin değil, Türkiye genelindeki lisansüstü eğitim süreçleri için de örnek teşkil edeceğini belirten Kırışık, sistemin özellikleri ve katkılarını şu sözlerle anlattı: “Türkiye’de ilk olarak ortaya çıkan bir çalışmayı bugün tanıtıyoruz ve duyurusunu yapıyoruz. Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün bir otomasyon sisteminin olması, bir online sistem üzerinden bu işlemlerin yürütülmesi gerçekten son derece önemli bir iş ve işlem. Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün, anabilim dallarımızın, hocalarımızın, öğrencilerimizin işlemlerini kolay ve daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak, evrak trafiğini ortadan kaldıracak bir otomasyon sistemi olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi’ni kurduk. Bu yazılımımız Türkiye’de ilk olması oldukça önemli. Türkiye’de ilk olması ve oldukça geniş işlemleri yapabilme performansı göstermesi bizim açımızdan oldukça kıymetli. 250 tane alt menüsü var. İşlem yapabileceğimiz kapasitesi oldukça yüksek.”

LEOS’un çevre dostu yönüne de dikkat çekerek, kağıt tasarrufunu artıracak bir sistem olmasının önemine değinen Rektör Kırışık, “Kâğıt kullanımında çok büyük bir tasarruf bize getirecek. Otomatik kararlar oluşturma konusunda sistem bize yardımcı olacak. Yine tez öneri sınavı, tez izleme komitesi sınavları, mezuniyet kontrol işlemleri gibi pek çok işlemin yapılmasında bize bu LEOS sistemi destek olacak. Yine alarm ve uyarı mekanizmalarıyla sürelerin bitmeden önce sürelerin az kaldığını bitmek üzere olduğunu bize hatırlatacak güzel bir sistem oluşturacak” diye konuştu.

LEOS’un tamamen Karabük Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, yerli ve milli bir yazılım olduğunun altını çizen Kırışık, “Bilgi işlem çalışmalarımızda iki şeye çok büyük önem veriyoruz Bizim temel vizyonumuz bütün şifreleri, sistemin bütün verileri Karabük Üniversitesine ait yazılımlar oluşturma kararlılığıyla yola çıktık. Biz yapalım bize ait olsun herhangi bir değişiklik yapmak gerektiğinde şifreleri de bize ait olsun ki rahatlıkla yazılımda değişiklikler, dönüşümler, geliştirmeler yapalım istedik. Dolayısıyla sistemlerimizin büyük bir çoğunluğunu bu hale çevirdik. Yeni yazılımlarımızın tamamı bu şekilde yazılımı, şifreleri her şeyi bize ait bir şekilde ortaya çıktı. Bu anlamda bizim için yerli ve milli bir otomasyon sistemi olması LEOS’un çok kıymetli. Ayrıca tamamen bize ait olması, yüzde yüz bize ait olması son derece önemli. Dolayısıyla adım adım üniversitemizin bilgi iletişim ağını oluşturuyoruz, geliştiriyoruz. LEOS’ta bilişim mimarimizin son derece önemli bir parçasını oluşturuyor. İnşallah bu sürece sizlerin destek olmasını bekliyoruz. Sizlerin katkı sağlamanızı bekliyoruz. Bu sistem hepimizin hayatını kolaylaştıracak süreçleri kısaltacak bir sistem ifadelerini kullandı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, “LEOS ile lisansüstü programların değerlendirilmesi, takibi ve mezuniyeti gibi işlemlerinin kullanıcı dostu bir ara yüzle hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Tasarruf ve sürdürülebilirlik açısından üstün bir değere sahip olan otomasyon sistemi manuel işlemleri azaltarak insani hataları minimize etmesi bakımından oldukça kıymetlidir. Demosu başarıyla tamamlanan sistem bahar dönemi itibariyle üç farklı alandan Makine Mühendisliği, İşletme ve Anatomi olmak üzere üç pilot ana bilim dalı üzerinden canlı performansa geçecektir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Mesut Çiçek ve Burak Karagöz tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi tanıtıldı.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.