Türkiye’de sezonun ilk ’lime’ cinsi limon hasadı Mersin’in Silifke ilçesinde yapıldı.

İlçeye bağlı Ulugöz Mahallesi’nde Cem Ergül’e ait 30 dönüm limon bahçesinde yapılan hasattan 25 ton ürün beklenirken, hasadı yapılan limonun kilosunun bahçede 50, marketlerde ise 70-80 liradan satıldığı bildirildi. Türkiye genelinde lime cinsi limon alımı yapıp iç piyasada otel ve restoranlara pazarladığını söyleyen tüccar Adnan Erdem, Türkiye genelinde bu yıl yaklaşık 250 ton ürün hasat edilmesini beklediklerini, bunun 25 tonunun Silifke’de gerçekleşeceğini söyledi.

Kokusu ve aroması ile ağızlarda hoş bir tat bırakan lime cinsi limonun ilk hasadının bu yıl Silifke’de yapıldığını belirten Erdem, “Bugün ilk lime misket limon dediğimiz ürünümüzün hasadına başladık. Biz üreticiden dalında kilosunu 50 liradan aldık. Lime cinsi limon marinasyon pasta, dondurma, kokteyl ve kozmetik sanayiinde kullanılıyor. Bu limon türü dışı yeşil, içi yeşil, çekirdeksiz ve sulu olması özelliği ile dikkat çekiyor. Tropikal ürünler artık Türkiye’de yetiştiriliyor. Bütün üreticilerimizin bir uzman eşliğinde bu ürünlere yönelmesini istiyoruz” dedi.