Türkiye’nin ilk kürek maratonu 42 kilometrelik mesafesiyle Adıyaman Atatürk Barajında düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk kürek maratonu 42 kilometrelik mesafesiyle Adıyaman Atatürk Barajında düzenlenecek.

Maraton, Adıyaman ev sahipliğinde Besni ilçesindeki Kızılın köyünden başlayarak, Damlıca köyüne kadar olan 42 kilometrelik mesafede Atatürk Baraj Gölü’nde gerçekleştirilecek. Adıyaman Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk Kürek Maratonu “Commagene Rowing Marathon” ile ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, yıllardır su sporlarında ciddi yatırımların yapıldığına dikkat çekti.

Son yıllarda başta Kürek Milli Takımı olmak üzere bir çok takımın Adıyaman Gazihandede Su Sporları Merkezinde güç geliştirme ve kondisyon için kamp yaptıklarını ifade eden Fikret Keleş, “Atatürk Barajı göl sularında yılın 12 ayı kürek sporu yapılabilecek bir potansiyele sahip. Ayrıca, Gölbaşı ilçemizdeki tabiat parkı olarak da bilinen Gölbaşı Gölünde Türkiye’nin en iyi yarış parkurlarını hazırlayarak sahip olduğumuz tesislerde Türkiye Şampiyonaları yapıyoruz. Türkiye’nin en doğusunda en iyi tesislere, durgun su potansiyeline ve parkurlara sahip olan Adıyaman önümüzdeki günlerde yine bir ilke imza atarak Dünya Kürek Maraton Yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilki 18-20 Kasım tarihleri arasında Besni İlçesi Kızılin köyünden başlayarak, Damlıca köyüne kadar olan 42 kilometrelik mesafede gerçekleştirilecek “Commagene Rowing Marathon” yarışları için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Azerbaycan, Moldova ve Malta başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 100 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek. Yarışlar, Sporcular olimpik 4x ve 1x sınıflarında 42 kilometre, C4x+ (Deniz küreği) sınıfında ise 21 kilometre (yarı maraton) uzunluğundaki parkurda yarışacak” dedi.