Bilim ve teknolojiyi toplumda geniş kitlelere ulaştırmayı, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan, 6-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen uygulamalı atölye eğitimlerini çevreleyen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Gaziantep Fatma Rezzzan-Mehmet Ragıp Güzelbey Çocuk Üniversitesi-Keşif Kampüsü Eğitim Öğretim Yılına törenle başladı.

Bilim ve teknolojiyi toplumda geniş kitlelere ulaştırmayı, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan, 6-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen uygulamalı atölye eğitimlerini çevreleyen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Gaziantep Fatma Rezzzan-Mehmet Ragıp Güzelbey Çocuk Üniversitesi-Keşif Kampüsü Eğitim Öğretim Yılına törenle başladı.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, T3 Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Keşif Kampüsü Eğitim Öğretim Yılı Açılış törenine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, KKTC Başkonsolosu Fatma Demirel, Oda Başkanları, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Öğrencilerimizin yüzde 2’si Keşif Kampüsü ve Deneyap atölyelerine gidiyor”

Törende konuşan Vali Davut Gül zekanın önemli ölçüde genetik olduğunu ancak o zekanın işlenmesi ve çocuğun başarılı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesinin anne babanın çocuğuna vakit ayırması ve ilgilenmesi olduğunu vurgulayarak velilere teşekkür etti. Vali Gül, “çocuğuyla ilgilenilen evlerde başarının er ya da geç ortaya çıktığını görüyoruz. Evet şuna inanıyoruz başarı nasip işi. Ama annenin gayreti, babanın gayreti, çocuğun disiplinli ve istikrarlı çalışması bizi sonuca götürüyor. Bu projenin de aslında en önemeli müsebbibi T3 Vakfı, kendileri bizlere Keşif Kampüsünü, Deneyap atölyelerini ve Teknofest’i tanıştırdılar. Kendilerini ziyaret ettiğimizde Teknofest Anadolu’da ilk defa Gaziantep’te düzenlenmeye başlandığında Teknofest’in çıktılarının olacağı konuşuldu. Selçuk Bey, Habip bey ve Ömer bey, bütün ekipten Allah razı olsun onlar bu çıktıları konuştular. Konuşmadan sonra Büyükşehir Belediyemiz iki Deneyap yaptı, sonra Gençlik spor Bakanlığımız, Şehitkamil Belediyemiz ve Şahinbey Belediyemiz ikişer tane Deneyap yaptı ve Valilik olarak biz de Nizip ve İslahiye’ye iki tane Deneyap Yaptık. Bu sayı şu anda il bazında Türkiye’deki en iyi oran. Öğrencilerimizin yaklaşık olarak % 2 si Keşif Kampüsü ve Deneyap Atölyelerine gidiyor. Bu Keşif Kampüsü hem 3 yıl boyunca düzenli devam edecek öğrencilerimize hizmet verecek hem de hafta içi öğrencilerimize birer günlük ayrı hizmet verecek. Bu tam bir Gaziantep Modeli ile oldu. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Binamız önemli ölçüde elden çıkmıştı. Hayırseverimiz sağ olsun bu anlamda katkı sundu. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte donanım ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere sonraki süreçte her aşamasını birlikte yürütüyoruz. T3 Vakfı programı sağladı ve sağ olsunlar buraya bir de eğitim koordinatörü görevlendirecekler. Bu anlamda destekleri oldu. Üniversitelerimiz program, hoca ve bu anlamda üzerlerine düşeni yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz en iyi öğretmenlerini, en iyi idarecilerini seçti ve bu sürecin her aşamasını birer birer takip ediyor. Hiç şüphesiz Gazianteplilerin duası. Hepsi bir araya geldiğinde hayırlı ve Şehrmiz, devletimiz ve milletimiz için güzel sonuçlar verecek. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Kampüsün hazır hale getirilmesinde bir modelin çalıştığını o modelin de Gaziantep Modeli olduğunu, modelin birlikte çalışma ve iş yapma modeli olduğunu ifade ederek, “Kampüse ismini veren Ragıp abimize ve ismini veren Fatma annemize çok teşekkür ediyorum” dedi. Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Medeniyet tarihini okuduğumuzda şunu görüyoruz ki, kim bilgiyi üretirse kim hayata dokundurursa, kim dönemin bilgi ekonomisini kurarsa dünyanın sözünü söylüyor. Silikon Vadisini üretenler buralarda insana beşeri sermayeye yatırım yapanlar ve buradaki bilgi ekonomisini güce dönüştürenler bugün iki yüz yıldan beri dünyanın sözünü söylüyor. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Aslında biz yeni bir şey söylemek için buradayız. Yeni şeyi Cumhuriyetimizin bize bıraktığı çok güzel bir mirasla söyleyeceğiz. Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük manevi miras bilim ve akıldır” şeklinde konuştu.

“Dünyanın medeniyetinin odak nüvesini bu ecdada sahip olan ecdadın çocukları başaracak.”

Şahin çocuklara hitap ederek, “Çocuklar yarın burada siz olacaksınız. Yarın siz burada olduğunuz zaman Gaziantep modeliyle Gaziantep’in Belediye Başkanı, Valisi, oda Başkanı olarak burada olduğunuz zaman artık bütün dünyanın medeniyetinin odak nüvesini Gaziantep’in çocukları, gazinin çocukları, şehidin çocukları, bu onura ve bu ecdada sahip olan ecdadın çocukları başaracak. Bunu başaracak beynimiz ve aklımız var, aşkımız ve irademiz var. Biz başarabiliriz. İşte onun için buradayız” ifadelerini kullandı.

“2018-2022 arası Teknofest’e Gaziantep’ten 125 bin öğrenci katıldı”

T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ise yaptığı konuşmada T3 Vakfı olarak tek amaçlarının teknolojiyi inşa eden bir Türkiye gayesi olduğunu ve bunun için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Kökçam, “Bugün burada en önemli heyecanımız, çok önemsediğimiz, konseptiyle, tasarımıyla, içeriği ve müfredatıyla kendine özgün bir proje olan Keşif Kampüsümüzün eğitim öğretim açılış törenindeyiz. Türkiye’de ilk keşif kampüsümüz burada açılıyor. İnşallah şimdi Samsun’da da iki tanesinin inşaatı devam ediyor. Onları da önümüzdeki yıl hizmete açmış olacağız. Gaziantep 2020 Teknofest ile birlikte adeta Milli Teknoloji Hamlesi’nin meyvelerinin verildiği şehre dönüştü. 2018 den 2022 yılına kadar Teknofest’e Gaziantep’ten 33 bin takımdan fazla takım başvuru yapmış ve 125 bin den fazla kişi bu yarışmalara katılmış. Gaziantep’te 125 binden fazla gencin teknolojiyle hemhal olması hakikaten hepimize çok büyük gurur ve onur vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu merkezimizin de inşallah 4. Ve 5. Sınıf öğrencilerimiz için kariyerlerinde çok önemeli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu merkez sadece çocuklarımıza teknoloji, sanat, bilişim, bilim alanında katkı sağlamayacak. Çocuklarımız burada gördükleri eğitimlerle kariyerlerinde hangi işe yatkın olduklarını keşfedecekler” diye konuştu.

Üniversite rektörleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de tüm emeği geçenlere teşekkür ederken konuşmaların ardından Keşif Kampüsü’nde eğitim gören öğrenciler ziyaret edildi ve akabinde Kampüsün hayata geçirilmesinde katkısı olan tüm paydaşlar ile bir de işbirliği protokolü imzalandı.