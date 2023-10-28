Türkiye’nin ilk ’Kahve Fincanı Müzesi’, Elazığ’da açıldı. Cumhuriyetin 100. yılında hizmete giren müzede 2023 fincan sergilendi.

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesinin desteği ile Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) tarafından Kahve Fincanı Müzesi kuruldu. Müzede, Türkiye’nin birçok ilinden gelen bağışlarla toplanan 2023 fincan sergilendi. Harput’ta kurulan ve Türkiye’de ilk olan müze, cumhuriyetin 100. yılında açıldı.

Açılışta konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, ’’Cumhuriyetimizin ve devletimizin 100. yılında coşku ile kutlarken kültür alanında müdürümüz bir katkıda bulunmak istediler. Bir Fincan Müzesi oluşturdular. Harput artık müzeler beldesi haline gelmeye başladı. Burada belediye başkanımızın çok büyük bir emeği var. Basın Müzesi, Musiki Müzesi, Hamam Müzesi gibi müzeler serisi ile hem Harput’un tarihi eserlerini yaşanabilir kullanabilir hale getiriyor. Aynı zamanda vatandaşların ziyaret edebilecekleri mekanlar oluşturuyor. Buna bir katkı olması bakımından ETÜDER bu müzeyi oluşturdu” dedi.

ETÜDER Başkanı Ahmet Bulut ise Cumhuriyetin 100. yılına özel açılış yapıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından Kahve Fincanı Müzesi’nin açılışı yapıldı. Ardından protokol ve misafirler müzeyi gezdi.