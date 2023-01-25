Osmaniye’de ‘Kadınlara Yönelik Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Şubat ayının sonunda da açılacağını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Gerçekten Türkiye’de bir ilk, örnek olacak model bir proje" dedi.

Osmaniye’de ‘Kadınlara Yönelik Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Şubat ayının sonunda da açılacağını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Gerçekten Türkiye’de bir ilk, örnek olacak model bir proje" dedi.

Türkiye’de bir ilk olan yapımında sona yaklaşılan Osmaniye Hasanbeyli Kadınlara Yönelik Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Merkezi binasında Vali Dr. Erdinç Yılmaz incelemelerde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra kompleksi gezdi.

Merkezin 23 dönümlük arazi içerisinde 2 bin 500 metrekare kapalı alanı ile aynı anda 50 kişiye hizmet verecek şekilde projelendirildiğini dile getiren İl Müdürü Coşkun, merkezde bireysel terapiler, grup terapileri, Sağlık Bakanlığı onaylı detoks programı, bireysel eğitimler, aile eğitimleri, atölye çalışmaları, meslek edindirmeye yönelik eğitimler, konferanslar, motivasyon etkinlikleri ve terapi bahçelerinin yer alacağını söyledi.

"Türkiye’de bir ilk, örnek olacak model bir proje"

Hasanbeyli Kadınlara Yönelik Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Vali Erdinç Yılmaz, "İnşallah en kısa sürede faaliyete geçmesi için gayret ediyoruz. Gerçekten Türkiye’de bir ilk, örnek olacak model bir proje” dedi.

Bağımlılıkla mücadele anlamında merkezde her türlü imkanın hazırlandığına değinen Vali Yılmaz, merkezin bağımlı fertlerin bağımlılıktan kurtulması için tüm aşamaların etkin bir şekilde sürdürülecek şekilde yapıldığına dikkat çekti.

Merkezin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstleneceğini ve görev alacak personelin bağımlılıkla mücadele konusunda istekli ve gönülden mücadele etmek isteyen personeller olacağının altını çizen Yılmaz “Uyuşturucu ile mücadele anlamında bütün alanlarda çalışmalarımızı en etkili şekilde sürdürüyoruz. Burası da bize bu mücadelede çok büyük katkı sağlayacak bir merkez olacak. Ülkemize, Osmaniyemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Merkezin sera yapılacak alanında da incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, “Burası sera yapacağımız ve aynı zamanda hayvancılıkla ilgili çalışma yapacağımız alan. Bütün eklentileriyle beraber Türkiye’de bir ilk, model olacak bir proje. Bu projenin başarılı olacağına inanıyoruz, örnek olması açısından da çok kıymetli. Bütün alanlarıyla birlikte şubat ayının sonunda faaliyete geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.