Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde uyuşturucu ve alkol bağımlısı kadınların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için yaptırılan ’Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin’ açılışı yapıldı.

Osmaniye Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce uyuşturucu ve alkol bağımlısı kadınların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için yaptırılan merkez 23 dönümlük arazi içerisinde 2 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan içeresinde bireysel terapiler, grup terapileri, Sağlık Bakanlığı onaylı detoks programı, bireysel eğitimler, aile eğitimleri, atölye çalışmaları, meslek edindirmeye yönelik eğitimler ve terapi bahçelerinin yer alacağını merkez aynı anda 50 kişiye hizmet verecek.

Merkezin Türkiye’de örnek teşkil edeceğini söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Uyuşturucuyla mücadelede Osmaniye’ye bağlı Hasanbeyli ilçemizde bu güzide kurumumuz inşallah başarılı örnek bir model olacak. Türkiye’ye model olacak bu mücadelede başarılı olmamız ülkemizin geleceği açısından sağlıklı bir toplum açısından ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Ben Osmaniye’de hizmete başladığımda her alanda nasıl hizmet yaparız mücadelesini verirken bir gencimizin babası normal uyuşturucu tedavi sürecini tamamlamış ama kurtulamamış. Bu projeyi kadınlarımızla ilgili yapalım istedik inşallah bu yola çıktık burada yaptığımız araştırmalar değerlendirmeler neticesinde başarı oranının en az yüzde elli olacağına inanıyoruz’’ dedi.

Kadınların ailenin inşası için çok önemli olduğunu söyleyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, "Sağlıklı bir nesil yetiştirmek, sağlıklı bir gelecek inşa etmek, Cumhuriyetimizin yüzyılını kutladığımız şu günlerde çok önemli. Eğer bir Türkiye yüzyılı inşa etmek istiyorsak bu ancak sağlıklı bir toplumla mümkün olur. Toplum sağlığını da inşa edebilmek koruyabilmek içinde her alanda gerekli desteği almanız lazım. Kadın bağımlılık mücadele merkezi alanında ilk çok önemli bir farkındalık ayrıca bağımlılık kadınlar arasında da yaygınlaşmakta kadınlar aileyi de inşa da en önemli unsur. Kadınlar üzerinden oluşan bir olumsuzluk bireysel kalmıyor. Ailenin diğer fertlerinde oluşan bir olumsuzluk, sadece kişinin kendisinde veya sınırlı kalabilir. Ama kadınlarda oluşan bir bağımlılık ya da bir sıkıntılı durum, ailenin tamamını etkileyen, bulaşan bir etki alanına sahip. Dolayısıyla Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi sadece bağımlılıkla mücadele eden ya da bağımlılıktan kurtulmaya çalışan kadınları iyileştirecek bir hareket değil, bütün bir aileyi ve nihayetinde bütün bir toplumu iyileştirecek bir adımdır" dedi.

Konuşmaların ardından, Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin açılışını TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri yaptı.