- Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun ismi parkta yaşayacak



MERSİN (İHA) - Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun adını Çiftlikköy Mahallesi’nde yenilediği parka verdi. Ağaoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin kuruluşunun 75. yılında parkta anma programı düzenlendi.

Yenişehir Belediyesi tarafından Çiftlikköy Mahallesi’nde yenilenen parka Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun ismi verildi. Yenişehir Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şubesince Süreyya Ağaoğlu için ismi verilen parkta anma programı düzenlendi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, programda yaptığı konuşmada, Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetle kadınların elde ettiği kazanımlara dikkat çekerek, "Cumhuriyetimizin ilk kadın avukatı, cesaretiyle ve mücadelesiyle öncü bir isim olan Süreyya Ağaoğlu’nun adını yaşattığımız parkta bir aradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, kadınların toplumsal hayatta var olmasının önündeki engelleri kaldıran en büyük devrimdir. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenleme 1934 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını İsviçreli kadınlardan 36, Fransız kadınlardan 11, Belçikalı kadınlardan ise 14 yıl önce elde ettiler. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ diyerek, kadınlarımızın toplumsal hayatta hak ettikleri yere ulaşması gerektiğini vurgulamıştır. Süreyya Ağaoğlu, işte bu idealin ışığında yetişmiş ve Cumhuriyetimizin açtığı yolda ilerleyerek Türkiye’nin ilk kadın avukatı olmuştur" dedi.



"Bu park, özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın bir sembolü olsun"

Çocukların ve gençlerin Süreyya Ağaoğlu gibi kadınların mücadelesinden ilham almaya devam edeceklerini ifade eden Özyiğit, "Bu parkın ismini Süreyya Ağaoğlu olarak belirlerken şunu hedefledik; bu park, özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın bir sembolü olsun. Çocuklarımız burada oynarken, gençlerimiz burada buluşurken, hepimiz onun yaşam öyküsünden ilham alalım. Onun mücadelesi, bize Cumhuriyet değerlerinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatsın. Cumhuriyet, kadınların hayatın her alanında var olabileceğini göstermiştir. Bugün kadınlarımızın eğitimden sanata, iş hayatından siyasete kadar her alanda elde ettikleri başarılar, Süreyya Ağaoğlu gibi öncü kadınlarımız sayesinde mümkün olmuştur" diye konuştu.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız, yaptığı konuşmanın ardından Başkan Özyiğit’e desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Programa KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.