EFEKT Görsel Efekt Günleri, VFX dünyasının en prestijli isimlerini İstanbul’da bir araya getiriyor. "Hayal Et, Tasarla, Etkile" temasıyla gerçekleşecek etkinlik, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ödül töreniyle 22-23 Şubat’ta İstanbul’da sinema ve görsel efekt tutkunlarını buluşturacak.

Türkiye’nin görsel efekt alanındaki en prestijli etkinliği EFEKT Görsel Efekt Günleri ve Ödülleri, bu yıl ilk kez görsel efekt sektörünü onurlandıran bir ödül töreniyle gerçekleşiyor. Görsel efektin, sinemada bir sihir gösterisi olarak doğduğu ve bugün yapay zeka ile sınırlarını genişlettiği bir dönemde, Türkiye’deki görsel efekt (VFX) ve animasyon sektörünün yenilikçi endüstrilerdeki konumunu vurgulamak için EFEKT, "Hayal Et, Tasarla, Etkile" mottosuyla geri dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleşecek etkinlik, ANiKA Animasyonun Kadınları Derneği - WIA Kolektifi organizasyonunda, British Council Türkiye, Institut français Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ortaklığında düzenlenecek. ANİM.İST İstanbul Animasyon Platformu ve GEAS Görsel Efekt ve Animasyon Sanatçıları Derneği de etkinliğin önemli paydaşları arasında yer alıyor.

ANiKA Animasyonun Kadınları Derneği Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, "Animasyon ve VFX sanatının ve verdiği keyfin sınırı yok. Sihir gibi görünse de, VFX aslında teknoloji, merak ve hikaye anlatma sevgisinin ve bunların yanı sıra büyük bir emek ve ekip çalışmasının birleşimi. Gelin, bu sihri bizimle birlikte kutlayın" çağrısı yaptı. Institut français Türkiye Görsel-İşitsel İşbirliği Ataşesi Florent Signifredi ise "Bu etkinlik, perdenin arkasında ne olduğunu, bir filmin nasıl yapıldığını keşfetmek için eşsiz bir fırsat. VFX artık film yapmak için önemli bir faktör ve umarım bu etkinlik yarının VFX sanatçılarına ilham verebilir" dedi.

VFX’te kadın temsili odakta

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, yenilikçi endüstrilerde dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi konumunda yer alan Türkiye’nin VFX alanında kadın temsilinin oldukça düşük olması nedeniyle bu yıl EFEKT’de, VFX sektöründeki kadınlara ödüller verilip, etkinlikler düzenlenecek. EFEKT’in ilk gününde, yenilikçi endüstriler temsilcilerini bir araya getiren özel bir B2B etkinliği düzenlenecek. VFX sanatçıları, showreellerini paylaşma şansı yakalayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte AWUK - Animated Women UK kurucusu ve eski başkanı Lindsay Watson, ANİKA ve WIA Kolektifi himayesinde özel bir atölye gerçekleştirecek. "Netflix Türkiye’de Kadınların VFX Rollerinde Temsili" panelinde, sektörde kadınların nasıl ön plana çıktığı tartışılacak. Fransız usta VFX süpervizörü Roxane Fechner ve öncü görsel efekt festivallerinden Festival PIDS ENGHIEN Başkanı Yann Yann Marchet ile panel düzenlenecek.

2. EFEKT kapsamında görsel efektlerin sinema filmlerinde oynadığı kritik rol, "Serbest Gezen VFX" açık mikrofon etkinliğiyle gündeme taşınacak. Bu platform, VFX sanatçılarının bilgi paylaşımı yapabileceği, sektördeki görünürlüğü artırmaya yönelik açık bir sahne olacak.

İlk EFEKT VfX Ödül Töreni Atlas 1948’de

Türkiye’de ilk kez düzenlenen EFEKT VFX Ödülleri, Atlas 1948 Sineması’nda büyük bir törenle sahiplerini bulacak. Ödüller, Uzun Metraj Filmde Üstün Görsel Efekt Ödülü, Dizi Bölümünde Üstün Görsel Efekt Ödülü ve Öğrenci Projesinde Üstün Görsel Efekt Ödülü kategorilerinde dağıtılacak.

EX_Machina filmiyle Oscar kazanan ilk kadın VFX süpervizörü Sara Bennett, ilk EFEKT Uluslararası Vizyoner Ödülü’nün sahibi olacak. Türkiye’de VFX alanının öncü isimlerinden Hilmi Güver, ülkemizde ilk kez verilecek Ulusal VFX Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi olacak. Güver, kendisi gibi VFX süpervizörü olan kızı Leyla Güver-Beck ile birlikte bir ustalar sınıfı söyleşisi gerçekleştirecek.