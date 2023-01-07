Burdur’da yapılan, Türkiye’nin ilk göl manzaralı hastanesi özelliğine sahip olan Yeni Burdur Devlet Hastanesi’nin yüzde 90’ı tamamlandı. Hastane, Cumhuriyetin 100. yılında hizmet vermeye başlayacak.

Burdur’da yapılan, Türkiye’nin ilk göl manzaralı hastanesi özelliğine sahip olan Yeni Burdur Devlet Hastanesi’nin yüzde 90’ı tamamlandı. Hastane, Cumhuriyetin 100. yılında hizmet vermeye başlayacak.

Burdur’da 30 Nisan 2020 yılında yapımına başlanan ve Türkiye’nin ilk göl manzaralı hastanesi özelliğine sahip olacak Yeni Burdur Devlet Hastanesi yüzde 90 oranında tamamlandı. 2023 yılının ilk yarısında hizmete girmesi planlanan hastane bölgedeki en teknolojik hastane olma özelliğine sahip olacak. Eski devlet hastanesinde eksiklikler olması nedeniyle ildeki bazı hastalarını çevre illerdeki hastanelere sevk etmek zorunda kalan İl Sağlık Müdürlüğü, yeni hastane ile birlikte bu sorunu minimum seviyeye indirmeyi planlıyor.

475 yataklı, 5 yıldızlı otel konseptli hastane

Yeni yapılacak hastanenin 475 yatak kapasiteli olması planlanıyor. Hastaların rahat edebilmesi için odalar tek yataklı ve 2 yataklı olacak. Toplamda 206 hasta servis odası bulunan yeni devlet hastanesinde 128 odada tek yatak, 78 odada ise çift yatak bulunacak. Oda içerisinde son teknoloji TV üniteleri, kişisel eşya dolapları, kendilerine ait banyo ve tuvalet gibi özellikler eklenerek hastaların kendilerini evde gibi hissetmeleri amaçlanıyor.

Yeni hastane ile birlikte Burdur’da sağlık turizmi hedefleniyor

Hizmette olan eski hastanede eksikler olması nedeniyle ildeki hastalar çevre illerdeki hastanelere sevk ediliyordu. Yeni hastanenin hizmete girmesi ile birlikte hasta sevkleri büyük oranda azaltılıp çevre illerdeki hastaların da Burdur Devlet Hastanesi’ne gelerek Burdur’da sağlık turizmi yapıp il ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Aynı anda 14 ameliyat yapılabilecek

Hizmete girecek olan Yeni Burdur Devlet Hastanesi’nde aynı anda 14 ameliyat yapılabilecek. Ayrıca hastanede 93 yataklı yoğun bakım (76 erişkin, 17 yeni doğan olmak üzere tek kişilik ayırılmış alanlar şeklinde), 33 Acil müşahede odası, 200 kişilik konferans ve eğitim salonu, 20 yataklı palyatif servis, 5 normal doğum odası bulunacak.

Yeni hastane ile birlikte birçok yeni ünite Burdur’a kazandırılacak

Yeni devlet hastanesi ile birlikte birçok yeni ünite Burdur’a kazandırılacak. Eski hastanede kalp ve damar servisinde anjiyo ünitesi olmamasından dolayı hastaların çoğu il dışındaki hastanelere sevk ediliyordu. Bu sevklerin yüzde 50’sini kalp ve damar hastalıkları servisi hastaları oluşturuyordu. Yeni hastane ile birlikte kalp ve damar hastalıkları servisinde anjiyo ünitesi, kalp ve damar cerrahi hekimleri de olacak. Böylelikle hasta sevkleri büyük oranda azalacak. Bunun dışında onkoloji ünitesinde kemoterapi tedavisi artık Burdur’da da yapılabilecek. Yeni hastanede bölgedeki en gelişmiş MR cihazı kullanılacak. Ayrıca hastanede, 5 yataklı yanık ünitesi, 2 yataklı uyku laboratuvarı, 42 üniteli fizik tedavi birimi, çocuk izlem merkezi, obezite merkezi, gebe okulu ve anne oteli, evde sağlık birimi, gelişmiş görüntüleme alanları (MR, tomografi, ultrason, mamografi, kemik dansitometri, ESWL), 6 yataklı inme ünitesi, 7 yataklı onkoloji birimi, 24 yataklı diyaliz ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi, diyabet merkezi, kapalı psikiyatri servisi, endoskopi ve bronkoskopi üniteleri, gelişmiş laboratuvar alanları (Mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji) gibi servisler de bulunacak.

Hastanede otopark sorunu yaşanmayacak

Yeni yapılan 8 katlı hastanede otopark sorunu da yaşanmayacak. Yeni hastanede 256 araç kapasiteli kapalı otopark, 495 araç kapasiteli olarak da açık otopark bulunacak.

Burdur’da yeni yapılacak millet bahçesi ile yan yana olacak olan hastane, yeşilin ve mavini tam ortasında hastalara ferah bir ortam sağlayacak. Yeni yapılan Burdur Devlet Hastanesi’nin 2023’ün ilk yarısında hizmete girmesi planlanıyor.