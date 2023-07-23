Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci, katıldığı yarışlarda pistlerin tozunu attırıyor. Motor sporlarına ilgi duyduğunu söyleyen Denizci, bir sonraki yıl Avrupa’da yarışmayı hedefliyor.

Bursa’da yaşayan Kübra Denizci’nin (35) 16 yaşında bir binanın üçüncü katından düşmesi sonucu boynu kırıldı. Tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Denizci, fizik tedavi ile vücudunun üst kısmını güçlendirdi. Küçük yaşlardan itibaren motor sporlarına ilgi duyduğunu belirten genç pilot, daha sonra kendisine özel olarak modifiye edilen ralli otomobili ile ilk yarışına çıktı. Türkiye’nin ilk, dünyada ikinci engelli kadın ralli pilotu olan Denizci, daha önce katıldığı iki yarıştan da kupa ile ayrıldı. Engeli bulunan spor meraklılarına ilham olan Denizci, bu yıl Türkiye’de derece yaparak bir sonraki yıl Avrupa’da yarışmayı hedeflediğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Denizci, “Ben Türkiye’deki ilk engelli kadın yarış pilotuyum. Bu sene Türkiye tırmanma şampiyonasında başladım, benim zaten 3. yarışım. Daha önceki iki yarışımızda kupa ile ayrıldık, o yüzden burada kendi kategorimde kupa alarak ayrılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kübra Denizci, fizik tedavi sürecinin zorlu geçtiğini anlatarak, “Ben 2004 yılında yüksekten düşme sonrasında omurilik yaralanması geçirdim. Daha sonrasında fizik tedavilerle birlikte hayata geri dönmeye başladım. Kolay bir süreç değildi tekerlekli sandalye ile hayata devam edebilmek. Sporun hayatımın içinde olmasını her zaman çok arzu ettim, motor sporlarına çok büyük bir ilgim vardı. Benim gibi omurilik yaralanması olan özellikle ben boyun yaralanmasıyım, çok üst derece bir yaralanma. Bu şekilde yarışan dünyada ikinci kadın pilotum. Bu sene Türkiye’de güzel dereceler ile bitirmek istiyorum. Bir dahaki yıl da Avrupa’da yarışarak ülkemizi temsil etmeyi çok arzu ediyorum” dedi.

Bir eli direksiyonda, diğer eli gaz ve frende

Sınırları zorlayarak elleriyle hem direksiyon kontrolü sağlayıp hem de gaz ve fren pedalını kullanan Denizci, “Bizim için oldukça zor bir spor, benim gibi bedensel engelli iseniz eliniz ile aracı kullanmak zorundasınız. Ben bir elim ile direksiyonu kontrol ederken, diğer elim ile gaz, freni kontrol ediyorum. Tabii ki üst limitlere çıktığımızda iki el ile tutmayınca direksiyonu kontrol etmek zor oluyor. Aynı zamanda araca iniş binişte ya da bu sürece hazırlanmada oldukça zorlandığım şey var ama ben yine de spora devam etmek istiyorum ve burada olduğum için de çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Engellilere ve kadınlara ilham oluyor

Motor sporlarında engellilerin yanı sıra kadın sporcuların da az olduğuna dikkat çeken Denizci, “Motor sporlarında çok az kadın yarışmacı var, neredeyse yüzde 10 gibi. Dünyada da aslında bu şekilde. O yüzden hem bir kadın gücünün hem bir engellinin motor sporlarında olduğunu göstermek istiyorum. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah daha fazla kadın sporcu olur, daha fazla engellinin yarışma fırsatı olur, onlara bir uç olabilirsem çok mutlu olacağım” dedi.