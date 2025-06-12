Sahnede yaşları 8 ile 15 arasında değişen 50 çocuk oyuncusuyla İstopilya Müzikali, Türkiye’nin İlk Çocuk Hip-Hop Müzikali olacak.

Senaryosu tamamen özgün olan ve ‘akran zorbalığı’nı konu alan İstopilya Müzikali’nde; sözleri ve besteleri de özgün olan şarkılar çocuklar tarafından seslendirilecek. Müzikalin yazarlığını Gökçen Eroğlu, yönetmenliğini Ersin Ayhan ve Dilek Bozkurt, koreograflığını Onur Dilek ve İrem Tokalak, müziklerini ise Gürkan Çakıcı yapacak.

Hazırlıkları devam eden müzikalin yapımcısı İlter Baturay, "SunArt Sanat olarak bir ilk gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu kadar kalabalık çocuk oyuncu topluluğuyla, tamamen özgün yazılan hip-hop müziklerini ve hip-hop danslarını bir araya getirip, aynı zamanda bu yaş grubunun yaşadığı en büyük problemlerden biri olan ‘akran zorbalığı’nı, ‘troller’ karakterlerinin renkleriyle görsel şölene dönüşecek sahnede, sanatla ele alıyoruz. Broadway ve Disney yapımları gibi profesyonel bir yapım olan İstopilya Müzikali 7’den 77’ye tüm izleyici kitlesine hitap edecektir. Böylesine büyük bir projeyle Türk ve Dünya Tiyatrosu’na önemli bir eser kazandırırken aynı zamanda geleceğin profesyonel sanatçılarını yetiştirmenin gururunu da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.