UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kanyon üzerine yapılan Türkiye’nin ilk cam terası yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kanyon üzerine yapılan Türkiye’nin ilk cam terası yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor.

Tarihi ilçede yapılış tarihi bilinmeyen ancak Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 1794 yılında tadilatı yaptırılan 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012 yılında yapılan cam teras, Türkiye’nin ilk cam seyir terası unvanını taşıyor. 2022 yılının ilk aylarında bakım ve onarımı ile kristal cam değişimi yapılan teras, İl Özel İdaresi işletmesine geçerek, işletilmeye başlandı. Mayıs 2022 yılından itibaren İl Özel İdaresi tarafından işletilen cam terası, 165 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Cam terastan 1 milyon 850 bin TL gelir elde edilirken, bu gelirle köylere hizmet götürülüyor.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılında daha önce sözleşmesi biten müstecirle sözleşme yenilenemediklerini belirtti.

136 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti

8 aylık zaman zarfında terası İl Özel İdaresi olarak çalıştırdıklarını ifade eden Sözen, "Daha önce müstecirdeyken yaklaşık 1 milyon TL kira alıyorduk. Bunun 500 bin lirasını Özel İdaresine gelir irat edebiliyorduk. Orası Orman İşletmesinden bize tahsisli, tahsisli olan yerlerde kira bedelinin yarısı tahsis eden kuruma ödenmek zorundaydı. Fakat İl Özel İdaresi kendi bünyesinde burayı çalıştırdığı zaman bunu ödemek zorunda değil. İl Özel İdaresine gelir getirici yer olarak gördüğümüzden biz bunu tercih ettik. Bugüne kadar 165 bin yerli ve yabancı misafirimiz ziyaret etti. Bununla birlikte 1 milyon 850 bin TL bir rakama ulaştık, iki bayrama rastlamadığı halde. Bayramları da ilave ettiğimizde 3 milyon lira gibi bir gelir elde etmeyi bekliyoruz. Cam teras Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri tercih etikleri bir nokta" dedi.

Bütçe çalışmaları esnasında önemli ölçüde tasarruf tedbirlerine riayet ederek bütçe ayarlamaya gayret ettiklerini anlatan Sözen, "Yıl içerisinde de buna özeni gösteriyoruz. Bunun yanında bir de gelir getirici iş ve işlemleri yaptığımız zaman İl Özel İdaremize önemli ölçüde gelir kaydediliyor. Bizim tasarruf ettiğimiz her kuruş ve gelir getirecek her bir kurum bizim için köylerimize ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönüyor. Bulak Mencilis Mağarasını da kurumumuz personeli ile beraber biz çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 aylık zaman zarfında 337 bin 500 TL gelir elde etmiş olduk" diye konuştu.