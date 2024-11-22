Milli Uzay Programı’nın önemli kilometre taşlarından biri olan, Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun astronotu Alper Gezeravcı, Bitlis’te öğrencileri bir araya geldi.

Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot olarak uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler verdi. Alper Gezeravcı, Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte uzay yolculuğu deneyimlerini ve Türkiye’nin uzay programı hakkında bilgiler paylaştı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, onlara bilim, teknoloji ve uzay alanlarında ilham vererek kariyer hedeflerine ulaşma konusunda motivasyon sağladı.