Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, memleketi Mersin’in Silifke ilçesinde öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda, "Ay yüzeyine her hangi bir insan yada objeyi indirmeyi başarabilmiş dünyada sadece 6 tane ülke var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 7. ülke olma noktasında hedef koyduk" dedi.

Silifke Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezinde öğrencilerle buluşan Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Milli Uzay Programı hakkında bilgiler verdi.

Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde gerçekleştirmiş olduğu insanlı ilk uzay misyonunu bir Türk’ün uzaya giderek 22 gün macera yaşaması için icra etmedi. Türkiye Cumhuriyeti bu görevi, geleceğin teminatı olarak gördüğü genç nesillerinin, siz değerli öğrenci kardeşlerimizin her daim yalpalanan öz güvenini ayağa kaldıracak gelecekte yürümek istedikleri yollarda ilham alacakları bir görevi onların huzurlarına arz ederek bünyelerindeki potansiyeli kimsenin yalpalamasına izin vermeyecek şekilde hepinize ilham kaynağı olması için yaptı" dedi.

Hedeflerinin Ay’a iniş yapabilen 7. ülke olmak olduğunu belirten Gezeravcı şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye Cumhuriyeti olarak biz 2026-2028 aralığında kendi yetki sistemimizle ve kendi ürettiğimiz bir bilimsel modülü taşıyan bir roketle ay yüzeyinde bir noktaya erişmeyi planlıyoruz. İki kademeli bir plan bu. Birinci kademede kendi etrafında ve dünyanın etrafında dolaşımına devam eden ay’da spesifik bir noktaya dünyanın atmosferinden sağlıklı bir hesaplama ile çıkmış olan roketi ay yüzeyine sert iniş yaptırmayı planlıyoruz. Bu ilk görevden çıkarmış olduğumuz tecrübe ile hemen ardından ikinci görevi bilimsel modeli taşıyan bir roketle ay yüzeyine yumuşak iniş yaptırmayı planlıyoruz. Amacımız orada bilimsel araştırmalara başlamak ve Türkiye Cumhuriyetinin, teknolojinin, sanayinin başka alanlarında olduğu gibi ay’da da hakkı olanı almak. Ay yüzeyine her hangi bir insan yada objeyi indirmeyi başarabilmiş dünyada sadece 6 tane ülke var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 7. ülke olma noktasında hedef koyduk. Bu gün Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyada kendi uçağını ve kendi helikopterini üretebilen dünyanın 6. ülkesiyiz."

Programlara Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı, akrabaları ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA