Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından 1866 yılında 26 kubbeli olarak Elazığ’da yaptırılan, Türkiye’nin ilk asansörlü camisi İzzetpaşa Ramazan ayında gece aydınlatması ile hayran bırakıyor.

Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından 1866 yılında yaptırılan İzzetpaşa Camisi, 100 yıl ibadetlere ev sahipliği yaptıktan sonra yıktırılarak 1966-1972 yılında tekrar yapıldı. Erken dönem Osmanlı sanatının bütün özelliklerini barındıran İzzetpaşa Camisi, Türk ve İslam dünyasının en önemli mabetleri arasında yer alıyor. Ramazan aylarında ibadet için daha yoğun ilgi gören, tarih boyunca Elazığ’ın çok sayıda manevi isminin imamlık ve müezzinlik yaptığı cami, Türkiye’nin en önemli camilerinden biri olarak biliniyor.

Ramazan ayında ibadet için yoğun ilgi gören cami, gece aydınlatmalı ile de hayran bırakıyor.