Tokat’tın Turhal ilçesinde bulunan Türkiye’nin ilk antimuan madeni olarak bilinen maden ocağında işten çıkartılan işçiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

FETÖ’den dolayı 2016 yılında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği kararla TMSF’ye daha sonra da Hazine’ye devredilen Koza Holding’e bağlı Özdemir Antimuan Madencilik tarafından Tokat’ın Turhal ilçesinde işletilen madende küçülmeye gitmesinden dolayı 31 işçi işten çıkartıldı. İşten çıkartılan işçiler bugün maden önünde eylem yaptı. Bazı işçiler çatılara çıkarak tepkilerini dile getirdi. İşletme önüne yönlendirilen güvenlik güçleriyle işçiler arasında arbede yaşandı. 2021 yılında 180 işçiye iş kapısı olan maden ocağında küçülmeye gidilmesinden dolayı şuan 51 işçi çalışıyor.

1932 yılında Elalmış köyünde kurulan işletmenin yıllık 2 bin tona yakın antimuan madeni ihracatı yaptığı biliniyor. Madenin dünya antimuan ihtiyacının yüzde 4’ünü karşıladığı belirtiliyor. İşten çıkartılan işçilerin maden önünde başlattığı eylem sürüyor.