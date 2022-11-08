Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 6 Kasım’da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na (COP27) katılarak Türkiye’nin iklim eylem planını ve ulusal katkı beyanını uluslararası kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 6 Kasım’da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na (COP27) katılarak Türkiye’nin iklim eylem planını ve ulusal katkı beyanını uluslararası kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), 6 Kasım’da başladı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması altında yer alan müzakere konularının tartışılması ve karara bağlanması amacıyla her yıl farklı ülkelerde düzenlenen konferans, bu yıl Mısır’ın ev sahipliğinde 6-18 Kasım tarihleri arasında Tonino Lamborghini Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. COP27’ye 197 ülkeden katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.

7-8 Kasım 2022 tarihlerinde konferansın Devlet Başkanları Zirvesi bölümü gerçekleştirilecek ve aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, Finlandiya, Avusturya gibi ülkelerin liderleri de bulunduğu ülkelerin güncel iklim eylemleri açıklanacak.

“Konferansın Bakanlar Zirvesi bölümünde Türkiye’yi Bakan Kurum temsil edecek”

15-16 Kasım 2022 tarihlerinde ise gerçekleştirilecek konferansın Bakanlar Zirvesi bölümünde Türkiye’yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil edecek. Bakan Kurum’un iklim eylem planını, ulusal katkı beyanını uluslararası kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. İklim Koordinasyon Kurulu toplantılarında tüm ilgili kuruluşlarla süreçler değerlendirilmiş, Türkiye’nin İklim yol haritası ele alınmıştı.

21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne; (BMİDÇS) Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde katıldı. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir dönüm noktası olan Paris Anlaşması ise 12 Aralık 2015 tarihinde kabul edildi. Türkiye, Paris Anlaşması’nı 2015 yılında kabul etti ve 22 Nisan 2016’da gelişmekte olan ülke olduğunu sözlü olarak dile getirerek anlaşmayı imzaladı.

“1995 yılından bu yana düzenlenen COP, BMİDÇS’nin en üst düzey karar alma organı”

BMİDÇS’nin en üst düzey karar alma organı olan COP, 1995 yılından itibaren ise uluslararası düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele yollarının tartışıldığı bir platform olarak düzenleniyor. BMİDÇS’ne taraf olan ülkelerin katıldığı COP’da, Türkiye dahil 197 taraf (196 ülke ve Avrupa Birliği) bulunuyor.

COP sayesinde ülkeler tarafından iklim değişikliği ile mücadele yolları tartışılabiliyor ve ulus üstü kararlar alınabiliyor. Böylece birçok ülkeden farklı bileşenler ortak bir amaçla, iklim değişikliğini konuşmak ve harekete geçmek üzere bir araya gelebiliyor.

“Türkiye standında yan etkinlik programı hazırlandı”

27. Taraflar Konferansı süresince Türkiye standında, Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programı hazırlandı. Etkinlik programında ise; 2’si çevrimiçi olmak üzere 65 panel, 1’i çevrimiçi olmak üzere 12 sunum, toplamda 77 yan etkinlik planlanıyor.