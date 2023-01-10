Türkiye’nin içinde en fazla materyal bulunan Basın Müzesi Trabzon’da 10 Ocak Gazateciler Günü’nde ziyarete açıldı. Üç katlı müzede 756 materyal ile basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane yer alıyor.

Türkiye’nin içinde en fazla materyal bulunan Basın Müzesi Trabzon’da 10 Ocak Gazateciler Günü’nde ziyarete açıldı. Üç katlı müzede 756 materyal ile basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane yer alıyor.

Karadeniz Bölgesi’nde ilk olma özelliği taşıyan Basın Müzesi’nin açılışına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Vali Vekili Ali Yılmaz, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, belediye meclis üyeleri, yazarlar, muhtarlar, STK temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

İlk olarak söz alan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, müzenin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde açılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek “Bugün bizim için önemli bir gün. Bölgemizin ilk basın müzesini açıyoruz. Bugün ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ama biz, her 10 Ocak’ta olduğu yine çalışıyoruz. Biz fedakârca bu mesleği yapan kişiler olarak bu işin cefasını çekiyoruz. Biz her zaman çalışmaktan yanayız. Bütün meslektaşlarımın gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Basın Müzesini bize kazandıran Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e de teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız diyorum” dedi.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale de Trabzon’un basın alanında Anadolu’daki diğer şehirlerden hep bir adım önde olduğunu ifade ederek “Türkiye’de bugünkü anlamda basın oluşmaya başladığında İstanbul ile beraber Trabzon’da aynı adımları atmaya başlamış. Trabzon gerçekten bu işte diğer yerlerden farklı olarak Anadolu’da bir adım önde“ diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Basın Müzesinin önemli bir eksikliği giderdiğini belirterek “Bütün gazeteci arkadaşlarımın bu güzel gününü tebrik ediyorum. Hem de bu güzel günde açılışını gerçekleştirdiğimiz Basın Tarihi Müzesi’nin de şehrimiz için ve basın camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Trabzon basın alanında da çok önemli yenilikler yapmış, ilklere imza atmış kadim bir basın şehri aynı zamanda. Bizim Gazeteciler Cemiyetimiz Türkiye’de bir ilk olma özelliğini de gösteriyor. Anadolu’da zaten ilk. Dolayısıyla böyle bir şehre Basın Tarihi Müzesi çok yakışıyor, yakışacak. Şimdiye kadar gerçekleştirilmemiş olması da büyük bir eksiklikti. Fakat değerli kardeşim Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, seçim döneminde bu sözü vermişti ve çok şükür bu dönem bitmeden müzemizi faaliyete geçirme imkânı ortaya çıktı. Ben değerli başkanımızı hem sözünü yerine getirdiği için; hem de Trabzon’umuzda çok eksikliğini hissettiğimiz basın tarihi müzesini kazandırdığı için, hem kendisini, hem de onun şahsında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu müzemize çok fazla paydaşın katkısı oldu, buraya destek veren, emek sarf eden, maddi manevi arkasında duran tüm paydaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Tekrar 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Trabzon Müftüsü Selami Aydın’ın dua okumasının ardından daha sonra protokol üyeleri müze içinde yer alan üniteleri gezerek basın yayın materyalleriyle ilgili görevli personelden bilgi aldı. Üç katlı müzede 756 materyal ile basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane yer alıyor.