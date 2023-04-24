Türkiye’nin hububat şehri olarak bilinen Sivas’ta tohumların ekimi sırasında kargaların traktör arkasından giderek karınlarını doyurması dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl buğday üretiminde rekor kıran ve Türkiye’nin hububat şehri olarak bilinen Sivas’ta tohumlar toprak buluşmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde kalkan çiftçiler tarlalarının yolunu tutarak kolları sıvadılar. Çuvallarda bulunan yulaf tohumlarını mibzere yerleştiren çiftçiler adeta tarlada dört dönerek İç Anadolu’nun bereketli topraklarına tohumları bıraktılar. Çiftçiler tohumları toprağa ekerken traktör arkasından giden zeki kargalar ise zahmet çekmeyerek karınlarını doyurdular. Çiftçi Erhan Evci, kargaların topraktan çıkan böcek ve solucanları yiyerek karınlarını doyurduklarını ifade etti.

“Kargalarda nasipleniyor”

Çiftçi Orhan Evci, kargaların topraktan çıkan solucanları yediklerini ifade ederek, “Şuan yazlık yulaf ekiyoruz. Zamanı geldi. Birazda geç kaldık aslında. Ekim yapıyoruz. Yağışlardan dolayı geç kaldık. Biraz zamansız yağdı. Ağustos ayı gibi hasat olacak. 4 ayda yetişiyor. Yulaf hayvan yemi olarak kullanılıyor. Gıdaların bir büyük bölümünde de kullanılıyor. Kargalarda nasipleniyor. Topraktan çıkan böceği, solucanları yiyorlar” dedi.