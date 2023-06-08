DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye’nin havlu ihracatının yüzde 70’ini karşılayan Denizli’nin dünya havlu ihracatından yüzde 7 pay aldığını belirtti.

Havlu, ülkemiz ihracatının gözde ürünlerinden biri konumu bulunuyor. Dünyadaki en ünlü caddelerde, otellerde, restoranlarda, yolcu gemilerinde Türk havlusuyla sıklıkla karşılaşılıyor. 2022 yılında 483 milyon dolarlık havlu ihracatı gerçekleştiren Denizli, Türkiye’nin toplam havlu ihracatından yüzde 70 pay aldı.

Denizli’nin havlu ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ülkemizin 2022 yılındaki havlu ihracatı 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu verinin ışığında, Denizli’nin ülkemizin toplam havlu ihracatından yüzde 70 pay aldığını görüyoruz. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 483 milyon dolarlık havlu ihracatıyla 500 milyon doların kapısını çaldık. Sadece tek bir ürün grubunda bu denli yüksek bir potansiyele ulaşabilmek, ilk ihracatını binlerce yıl önce tekstil sektöründen yapan Denizli için gurur verici. Dünya genelinde yıllık havlu ihracatı 2022 yılında 7 milyar doların üzerine çıktı. Elbette havlu denildiği zaman sadece ülkemizde değil, dünyada da ilk akla gelen duraklardan biri Denizli. İlimiz dünyanın toplam havlu ihracatından tek başına yaklaşık yüzde 7 pay alıyor. 2022 yılında, Denizli’den tam 114 farklı ülkeye havlu ihracatı yapıldığını görüyoruz. İlk sırada 142 milyon dolar ihracat ve yüzde 29,3 payla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken; ardından 64 milyon dolar ihracat ve yüzde 13,3 payla Almanya, 46 milyon dolar ihracat ve yüzde 9,6 payla Fransa, 30 milyon dolar ihracat ve yüzde 6,3 payla Hollanda, 29 milyon dolar ihracat ve yüzde 5,9 payla İngiltere geldi. Verilerden de görüleceği üzere, özellikle ABD ve Avrupa pazarında Türk havlusunun önemli bir marka değeri mevcut. Bu marka değerinin sürdürülebilir kılınmasındaki en önemli faktörün havlumuzun dünya çapındaki ‘kalite algısı’ olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Türk havlusu markalaşma yolculuğunu sürdürüyor

Türk havlusunu tanıtımı için “Turkish Towels” markası altında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Denizli İhracatçılar Birliği olarak ‘Turkish Towels’ markamızla sektörel yurt dışı pazarlama programlarında yer alıyor, havlu denildiğinde akla gelen ilk tedarikçi olma hedefimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öte yandan, Turkish Towels Turquality projemizin ikinci dönemindeyiz. Farklı sponsorluklar ve etkinliklerle Türk havlusunun tanıtımını dünyanın dört bir yanında sürdürüyoruz. Son dönemde, hazırladığımız Türk havlusu tanıtım filmiyle başta ABD ve Batı Avrupa’da olmak üzere daha fazla nihai tüketiciye ulaşma çabasındayız. Bu noktada faaliyet gerçekleştirdiğimiz ülkelerdeki hane halklarına ulaşabilmek amacıyla çok çeşitli dijital platformlarda görünür olmaya öncelik veriyoruz. Böylelikle, sektör oyuncuları tarafından halihazırda bilinen Türk havlusunun nihai tüketiciler nezdinde de yakından tanınmasını hedefliyoruz. Türk havlusu markalaşma yolculuğunu sürdürüyor. Biz havluyu markalaşma potansiyeli en yüksek ihraç kalemlerimizden biri olarak görüyoruz. 2022 yılında 700 milyon dolar olan ülkemizin yıllık havlu ihracatının orta vadede 1 milyar dolara çıkması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”