Türkiye’nin lider havacılık motorları şirketi TEI, Türkiye’ye kazandırdığı havacılık motorlarını TEKNOFEST Adana’da ziyaretçilerle buluşturuyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te TEI, millî platformları göklerle buluşturan millî motorlarını sergilerken aynı zamanda festival katılımcılarına havacılık motorları imalatında sahip olduğu üstün kabiliyetleri de gösterecek. TEI’nin, TEKNOFEST çerçevesinde her sene ana yürütücülüğünü üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması’nda kazananlar da ödüllerine Adana’da gerçekleşecek törenle kavuşacak. 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde ayrıca TEI insan kaynakları yetkilileri şirketteki yetenek programlarını ve kariyer fırsatlarını katılımcılarla paylaşacak.

TEI Mağaza, TEKNOFEST’te açılıyor

TEI, özgün motorlarından esinlenerek tasarladığı ürünlerin satışa sunulacağı TEI Mağaza’yı da ilk kez TEKNOFEST Adana ziyaretçilerine sunacak.