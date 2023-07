Capital Dergisi’nce bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırmasında, SANKO Holding ve Konukoğlu ailesi, önceki yıla göre 12 sıra yükselerek sekizinci sırada yer aldı.

Özlem Aydın Ayvacı’nın gerçekleştirdiği ve “Gönlü Zenginlerden Müthiş Seferberlik” başlığı ile yayımlanan araştırmada, Türkiye gibi toplumlarda hayırseverlik faaliyetlerinin etkisinin paylaşıldıkça büyüdüğüne dikkat çekildi.

Araştırmanın 2022 yılı verileri üzerinden yapıldığı ve 6 Şubat 2023’te meydana gelen depreme ilişkin yardımları kapsamadığına vurgu yapılan araştırmada, “Ancak, 2022 yılında yaşanan yangın ve sel gibi afetlere yapılan yardımları kapsıyor” denildi.

SANKO Holding ve Sani Konukoğlu Vakfı’nın, “Türkiye’nin her ihtiyacı olduğunda elini ilk ve cömertçe uzatan kuruluşları” olarak tanımlandığı araştırmada, şu görüşlere yer verildi: “Abdulkadir Konukoğlu başkanlığındaki Sani Konukoğlu Vakfı ve Onursal Başkanı olduğu SANKO Holding’in, 2022’de yaptığı bağışlar da bunun en önemli kanıtı. 2022’de yardımlarını 8,5 katına çıkaran ve listenin sekizinci sırasına yerleşen SANKO ve Konukoğlu Ailesi, aynı zamanda 6 Şubat 2023’te depremi merkezinde yaşayan grup ve iş insanlarından birisi oldu.”

“Afetlerde yaşanan psikoloji yardımlarda etkilidir”

Araştırmada, Abdulkadir Konukoğlu’nun, “yardımlarının ne kadarının planlı ve ne kadarının plansız olduğu” konusundaki görüşleri şöyle aktarılıyor: “Afetlerde o an yaşanılan psikolojinin en az imkanlar kadar önemi var. Afet, afetin boyutu, afetten etkilenenlerin yaşadıkları ve bağışçının hissettikleri etkili olur. 6 Şubat depremini yaşadığımız için elbette derinden etkilendik ve ilk andan itibaren imkanlar ölçüsünde gereken yardımlar valilikler aracılığıyla ulaştırıldı. Bağış planlamamızda bir değişiklik yapmadık. Eğitim, sağlık ve ihtiyaç sahiplerine öncelik verdiğimiz rutin yardımlarımızı aksatmadan yerine getirirken, afetlerin boyutuna göre bağış planlaması yapıyoruz.”

SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi, 2022 yılında 387 milyon 560 bin TL’lik bağışla gerçekleştirdiği eğitim, sağlık, burs, kıyafet, gıda, kırtasiye yardımları sonucu doğrudan 102 bin 760, dolaylı olarak 579 bin 800 kişiye dokundu.

" Tarihimizden gelen geleneğimizdir"

“Yardımlaşma ve dayanışma tarihimizden gelen geleneğimizdir” diyen Konukoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Paylaşmak Mutluluktur anlayışı ile odaklandığımız ilk üç grup eğitim, sağlık ve ihtiyaç sahibi aileler. Eğitimin önemi tartışılmaz. Bu anlayışla okul yapımı ve burslara özen gösteriyoruz. Şimdiye kadar üçü fakülte binası olmak üzere 25 okul binası yaptırarak Milli Eğitim’e ve ilgili üniversitelere devredildi, SANKO Üniversitesi’ni kurduk. Her yıl bin 500’ün üzerinde üniversite öğrencisine, miktarı güncellenen burs, her eğitim döneminde 10 bin 500 ilk ve orta dereceli okul öğrencisine bir yıllık ihtiyacına yetecek kırtasiye malzemesi okul çantası ile verilmektedir. Yine her yıl 10 bin 500 ilk ve orta dereceli okul öğrencisine de eksiksiz kıyafet yardımı yapıyoruz.”

Konukoğlu, “Türkiye’ye ve milletimize güveniyoruz, zorlukları birlikte aşarız. Paylaşma ve yardımlaşma geleneğimiz, bizi diğer ülkeler ve milletlerden ayıran en önemli değerimizdir” diyerek, sözlerini tamamladı.