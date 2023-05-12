Erzurum’un Uzundere ilçesi Pirinkayalar mevkiinde konumlandırılmış Türkiye’nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası olma özelliğine sahip Cam Teras Fiyortpark ziyaretçilerini ağırlıyor.

13 metre uzunluğu ve 143 metre yüksekliği ile Tortum Gölü manzarasının doyasıya izlenebileceği bir lokasyon olan Cam Teras Fiyortpark, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan teras, ziyaret edenlere heyecan dolu bir deneyim sunuyor.

Kaya kartalı, dağ keçisi gibi yabani hayvanların da bazen görülebildiği Cam Teras, yüksekliği ve manzarası ile ilgi odağı oldu. Turizm sezonunun açılması ile birlikte ziyaretçiler gelmeye başladı.