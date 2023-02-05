Elazığ’ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi’nde sezon açıldı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi’nde sezon açıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazar Baba Kayak Merkezi’nin de bulunduğu Hazar Baba Dağı son günlerde yoğun kar yağışı aldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinin pistleri düzenlenerek sezona açıldı. Uzun süredir kara hasret kalan vatandaşlar, sezonun açılması ile kayak yapmak için Hazar Baba Dağı’na çıktı. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği 1300 rakımlı merkezde acemi kayakçılar ve profesyonel kayakçılar kayarak karın keyfini sürdü.

Sezonun açıldığını belirten tur firması sahibi Erol Altunbaş, “Kayak sezonumuz açıldı. Görmüş olduğunuz gibi kar yağıyor. Kayak merkezimiz göl manzaralı. Turlarımız her hafta var, hem hafta içi hem de hafta sonu. Tesisimiz açık durumda. Kızak, kayak, teleferik, telesiyej ve kar motorumuz aktiftir” dedi.