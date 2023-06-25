Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’nda Düzce’nin ilçelerinin durumu ortaya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yılında İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması yaptı. Bakanlığın 973 ilçeye ait çalışmasında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanıldığı belirtildi. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıralarının belirlendiği, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırıldığı kaydedildi. İlk 10’a 1 - Şişli – İstanbul, 2- Çankaya – Ankara, 3- Beşiktaş -İstanbul, 4- Kadıköy – İstanbul, 5- Yenimahalle – Ankara, 6- Bakırköy – İstanbul, 7- Fatih – İstanbul, 8- Nilüfer – Bursa, 9- Ataşehir – İstanbul ve 10- Başakşehir – İstanbul girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’na (İlçe SEGE-2022) göre, Düzce Merkez ilçesi 128. Sırada yer alırken, Yığılca ilçesi ise 877. Sırada yer aldı. Düzce’de ikinci sırayı 268. Sırada yer alan Akçakoca alırken, 376. Sıra ile Kaynaşlı üçüncü sırada yer aldı. Sırasıyla diğer ilçeler ise şöyle, 393. Sırada Gümüşova, 432. Sırada Çilimli, 459. Sırada Cumayeri ve 607. Sırada Gölyaka oldu.