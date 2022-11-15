Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “YÖK ve TPAO iş birliğinde Türkiye’nin enerji bağımsızlığı mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı” dedi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “YÖK ve TPAO iş birliğinde Türkiye’nin enerji bağımsızlığı mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) iş birliğiyle “Açık Deniz Teknolojileri Merkezi” açıldı.

“Mavi Vatan gençlerimize emanet”

ZBEÜ bünyesinde açılan “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” programları ile birlikte açılışı gerçekleştirilen “Açık Deniz Teknolojileri Merkezi” nitelikli insan kaynağı yetiştirme noktasında stratejik öneme sahip olduğunu aktaran BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Ülkemizin geleceğini inşa ve ihya edecek olan gençlerimize güvenin simgesi olan bu çalışmalarla yarınlarımıza değer katılmaktadır” ifadelerini kullandı.

BARÜ’nün tüm paydaşlarıyla “Bölgesel Kalkınma Odaklı” bir misyonla hareket ettiğini de kaydeden Rektör Uzun, “Karadeniz’de şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük keşif olmakla beraber 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olma özelliğini de taşımaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın öncülüğündeki çalışmalar neticesinde, TPAO tarafından gösterilen kararlılık 21 Ağustos 2020 tarihini milletimizin enerji bağımsızlığı mücadelesinde çok önemli bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçirmiştir. Yerli ve milli imkânlarla kısa sürede bir başarı hikâyesi yazılmış ve yazılmaya devam edilmektedir. Yükseköğretim Kurulumuzun da katkıları ve üniversitelerimizin gayretleriyle bu başarılar önümüzdeki dönemlerde katlanarak artacağına olan inancımız tamdır. Bu düşüncelerle geleceğe olan yürüyüşümüzde bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, yakın ilgileri ve sürece dair inancımızı artıran katkıları için TPAO Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Melih Han Bilgin’e ve ‘Tam bağımsız, güçlü Türkiye’ anlayışına inanmış tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.