Dünyanın önde gelen müzeleri, müze küratörleri, mühendisler, sanat tarihçileri, konservatörler ile sanat ve kültür profesyonellerini iki gün boyunca Abu Dabi’de buluşturan 2. Heritage Middle East Fuar ve Konferansı’nda, Türkiye’nin gece müzeciliği de konuşuldu.İSTANBUL (İGFA) - 10 – 12 Aralık 2024 tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenen 2. Heritage Middle East Fuar ve Konferansı’nda Türkiye’nin gece müzeciliği de konuşuldu.

Etkinlik kapsamında SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, firma olarak Efes ve Hierapolis Örenyeri’nde gerçekleştirdikleri aydınlatma uygulaması sayesinde dünyaya örnek olan Türkiye Gece Müzeciliği’ni anlattı.

Heritage Middle East’te, SICPA Türkiye olarak turizm sektöründe gerçekleştirdikleri uygulamalar ve turizmin geleceğine dair projeleri hakkında paylaşımlarda bulunan Sami Çebi, Türkiye’de ilk defa Efes Örenyeri’nde ardından da Hierapolis Antik Kenti’nde hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasının, yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Dünyanın dört bir tarafından gelen turizm profesyonellerinin ilgiyle takip ettiği sunumunda Çebi; aydınlatmasını gerçekleştirdikleri Hierapolis ve Efes Örenyeri’nde, 2024 Nisan – Eylül döneminde geceleri toplam 360 binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, “Bu sayede hem bu iki önemli kültür ve tarih mirasımızı çok daha fazla ziyaretçi gezdi, hem de ülkemizin turizm ekonomisine katma değer sağlanmış oldu” dedi.