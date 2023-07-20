A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.
FIFA’nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Son dünya şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korumayı başardı.
İlk 10 sırada yer alan ülkelerin yerleri değişmezken, A Milli Futbol Takımı 1484 puanla 41. basamakta bulunuyor.
Ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’ndeki rakiplerinden, Hırvatistan 6’ıncı, Galler 35’inci, Ermenistan 90’ıncı ve Letonya 134. sırada yer aldı.
İlk 10 sıradaki ülkeler şöyle:
Arjantin: 1843,73
Fransa: 1843,54
Brezilya: 1828,27
İngiltere: 1797,39
Belçika: 1788,55
Hırvatistan: 1742,55
Hollanda: 1731,23
İtalya: 1726,58
Portekiz: 1718,25
İspanya: 1703,45