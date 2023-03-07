Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nın ilk 20 basamağındaki takımlar ve puanları şu şekilde:

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde son maçların tamamlanmasının ardından, dünya sıralamasını duyurdu. Avrupa Elemeleri’nde yer aldığı I Grubu’nu 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya katılım hakkı sağlayamayan Türkiye, puanını 537’ye yükselterek 16. sıradaki yerini korudu. Listenin ilk basamağında İspanya bulunurken, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise Avustralya yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 537 puanla 16. sırada yer aldı.

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