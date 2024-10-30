Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) iş birliğiyle 1 Kasım Cuma günü GTO’da düzenlenecek “Gaziantep Enerji Zirvesi”nde enerji sektörüyle buluşuyor.

"Gaziantep’in Enerjisi Türkiye’nin Gücü" sloganıyla düzenlenecek Gaziantep Enerji Zirvesi hakkında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanımız Mustafa Yılmaz’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Zirve’de enerji sektörüne yön veren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getireceğiz. Cuma günü Enerjinin kalbi Gaziantep’te atacak” dedi.

Zirve hakkında bilgi de veren Başkan Yıldırım, “Oldukça verimli geçeceğini düşündüğümüz ve sunuculuğunu ünlü Gazeteci Hakan Çelik’in üstleneceği Gaziantep Enerji Zirvesi’nde paralel oturumlarla Akaryakıt Sektörüne Bakış, Lisanssız Güneş Enerjisi Üretimindeki Mevcut Durum, Yenilenebilir Enerji Ekosistemi ile Sanayi Bina Sektörü ve Enerji Verimliliği konularını birbirinden değerli uzmanlar ve konuklar eşliğinde enine boyuna tartışacağız. Saat 10.00’da başlayacak Zirve için tüm sektör temsilcilerini GTO’ya davet ediyoruz” diye konuştu.