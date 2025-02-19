Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Süphan Dağı’nın eteklerine kurulu 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyü, dron ile çekilen görüntülerle kartpostallık bir manzara sunuyor.

Süphan Dağı’nın eteklerinde, Van Gölü’nün etkileyici manzarası karşısında kurulan Kışkılı köyü, yaz aylarında yemyeşil doğası, kışın ise bembeyaz karlarla kaplanan kartpostallık görüntüsüyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bitlis il merkezine 120, Adilcevaz ilçe merkezine ise 37 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz-kış yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çeken köy, ayrıca yamaç paraşütü için de ideal bir bölge olarak macera tutkunları için eşsiz bir deneyim sunuyor. Van Gölü’nün neredeyse tamamının görülebildiği köy, doğa sporları ve fotoğraf tutkunları için de adeta bir doğal stüdyo görevi yapıyor.

Köy sakinlerinden Ferhat Çokyaman, Kışkılı’nın doğal güzellikleriyle herkesi kendisine hayran bıraktığını belirterek, "Köyümüzün manzarası yazın yemyeşil, kışın ise kartpostallık görüntüsüyle hayran bırakıyor. Geçim kaynağımız genelde hayvancılık ve çiftçilik. Bazı komşularımız kışın fazla kar yağdığı için ilçe merkezine taşınıyor, yazın tekrar köye dönüyorlar. Karşımızda Van Gölü’nün hemen hemen tamamı gözüküyor. Süphan Dağı’nın kışın kartpostallık, yazın ise serin havası ve buz gibi kar suları ayrı bir keyif katıyor" dedi.