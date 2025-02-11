Türkiye’nin en yaşlı nüfusu bulunan Sinop’ta evde sağlık hizmetleri kapsamında 7 bin 844 kişiye ulaşıldı ve 22 bin 115 hasta ziyareti gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 yılı faaliyetlerini açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü’nce 2024 yılında Sinop İl genelinde 53 bin 407 aşı uygulaması gerçekleştirilerek çocukların ve toplum sağlığının korunması sağlandı. 20 bin 166 kanser taraması gerçekleştirildi. Evde sağlık hizmetleri kapsamında, 7 bin 844 kişiye ulaşıldı ve 22 bin 115 hasta ziyareti gerçekleştirildi. 450 hasta ve hasta yakını, hasta hakları birimine başvuru yaptı ve başvurular şikayete dönüşmeden çözüldü. Hastanelerde görevli 287 hekim, 2 bin 154 personel ve bin 97 sürekli işçiye hasta iletişimi konusunda hizmet içi eğitim verildi.

Atatürk Devlet Hastanesi’nde Geriatri ve Romatoloji ve Onkoloji Bölümleri hizmete açıldı. Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi’nde 6 bin 864 vatandaşa sağlık tarama ve danışmanlık hizmeti verildi. UMKE ekipleri 11 tatbikat, 10 sağlık tedbiri, 7 arama kurtarma görevi ve 4 tanıtım etkinliğine katıldı. 2024 yılında 112 ekipleri 29 bin 804 acil çağrıya müdahale etti. Bu çağrılardan 18 bin 281’i hastaneye nakil ile sonuçlandı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 178 bin 458 (diş çekimi, kanal tedavisi vb.) işlem gerçekleştirildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" ünvanına layık görüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü, "Sağlık alanında vatandaşlarımıza daha etkin, erişilebilir ve kaliteli hizmetler sunmak için durmaksızın çalışmalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu.