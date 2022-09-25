Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde bulunan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mağarayı 8 ay içerisinde 80 bin kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan günde ortalama 300 yerli ve yabancı ziyaretçi, Antalya’nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde bulunan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mağarayı 8 ay içerisinde 80 bin kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan günde ortalama 300 yerli ve yabancı ziyaretçi, Antalya’nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Geçen yıllara göre yerli ziyaretçilerde azalma olduğunu ve yabancı ziyaretçilerin mağaraya daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Özdoğan, “Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz sezonu boyunca aylık 10 bin kişi bandına ulaştık. Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırladık. Özellikle yabancı misafirlerden bu yıl Polonyalı ziyaretçilerde ciddi bir artış yaşadık. Yaz aylarında mağaranın suyunun azalması sebebiyle son noktaya kadar ziyaretçilerimizi götüremiyoruz. Ziyaretçilerimiz kasım ayından itibaren suların yükselmesini dört gözle bekliyorlar” diye konuştu.

“Antalya sadece kum, deniz ve güneşten ibaret değil”

Ankara’dan Antalya’ya tatile gelen Samet Belli, Altınbeşik Mağarası’nı araştırarak bulduğunu söyledi. Antalya’nın sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını göstermek adına yaptığı araştırmalarda bu mağaraya denk geldiğini anlatan Belli, “Ankara’dan Antalya’ya tatile geldim. Altınbeşik Mağarası dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu öğrendim. Görevliler tarafından edindiğimiz bilgiye göre içerinin sıcaklığının yaz ve kış ayında 17 derece olduğunu öğrendik. Buraya gelmekten çok memnun kaldık. Buraya bot ile giriyorsun. Su seviyesine bağlı olarak gidebileceğiniz mesafe değişebiliyor. Kesinlikle buraya herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Buraya tekrar geleceğim. Ailemi de getireceğim. Çok memnun kaldık. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim” şeklinde konuştu.

"Burayı yakın çevremize eşimize dostumuza tavsiye edeceğim"

Antalya’dan Altınbeşik Mağarası’nı görmeye gelen Alper Uyan, Antalya’nın en gözde turizm merkezlerinden biri olan mağaraya ilk kez geldiğini söyledi. Uyan, “Altınbeşik Mağarası uzun süreden beri ismini duyduğum ve ziyaret edemediğim bir mağaraydı. Bugün içerisini gezme fırsatımız olduk. Özellikle içerideki doğal oluşumlar ve öğle saatlerinde suyun renk değişimleriyle yansıyan manzaralar inanılmaz bir görsel şölen sunmakta. Özellikle yaz aylarında mağaranın içerisinin yaklaşık 16-17 derece civarlarında olması Antalya’nın sıcaklarından kaçabilmek için bulunmaz eşsiz bir turistik alan. Burayı yakın çevremize eşimize dostumuza tavsiye edeceğim. Burası kesinlikle Türkiye’nin görülmesi gereken önemli turistik mekanlarından birisi” diye konuştu.