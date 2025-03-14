Sivas’ta geçtiğimiz aylarda etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk yerini sıcak havaya bırakırken, eriyen kar suları le birlikte Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta su debisi yükseldi.

Kış aylarında Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta, bahar aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları arttı. Kış mevsiminde özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte sıcaklıkların artmasıyla birlikte bölgede eriyen kar suları, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın su debisinin yükselmesine neden oldu. Sıcak yaz aylarında kuruma noktasına gelen Kızılırmak, eriyen kar suları ile birlikte yeniden coştu.

"Çok güzel gözüküyor"

Tülin Aslan, karların erimesine bağlı olarak su seviyesinin yükseldiğini belirterek, "Bu sene çok güzel kar yağdı. Karların erimesine bağlı olarak su seviyesi arttı. Çok güzel oldu ve inşallah bu sene su sıkıntısı yaşamayız. Burası çok güzel gözüküyor ve ben de her gün yürüyüş yapıyorum. Güzel şeyler görünce mutlu oluyorum. İnşallah bol bol yağış alırız ve bol bereketli bir yıl geçiririz. Geçen yürürken çok güzel balıklar gördüm, ırmağa doğru sanki göç ediyorlardı. Su samurlarını ve kuşları görüyorum. Bazen burada ördekler oluyor ve bunlar hakikaten çok güzel şeyler hissettiriyor" dedi.