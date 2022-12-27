Kastamonu’da, Ilgaz Dağı’ndan başlayarak 7 ilçeden geçecek şekilde 318 kilometre uzunlukta Türkiye’nin en uzun dağ bisikleti rotası oluşturulacak.

Kastamonu’da, Ilgaz Dağı’ndan başlayarak 7 ilçeden geçecek şekilde 318 kilometre uzunlukta Türkiye’nin en uzun dağ bisikleti rotası oluşturulacak.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Türkiye’nin en uzun bisiklet rotasının oluşturulması için çalışma başlatıldı. Ilgaz Dağı’ndan başlayacak şekilde planlanan dağ bisikleti rotası, 7 ilçeden geçecek. Rota; İhsangazi, Araç, Daday, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçelerini kapsayacak. Toplamda 318 kilometre uzunluğunda olacak olan dağ bisikleti rotası tamamlandığında Türkiye’nin en uzun güzergahı olacak. Güzergah üzerinde inceleme ve çalışmalarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, öğrencilerle birlikte bisiklet rotasını geçti. Güzergah hakkında bilgi toplayan ve geçiş noktalarını inceleyen Haberal, bisiklet rotasıyla ilgili hazırladığı raporu Türkiye Bisiklet Federasyonu’na sunacak. Federasyon tarafından hazırlanan raporun kabul edilmesiyle önümüzdeki günlerde rota üzerinde çalışmalara başlanılacak. Çalışmanın bitmesiyle Ilgaz Dağı’ndan başlayan güzergah Cide ilçesinde sonlanacak ve 7 ilçeden geçecek 318 kilometre uzunluğundaki dağ bisikleti rotası Türkiye’nin en uzun pistine sahip olacak.

“Kastamonu’nun macera rotaları belirliyoruz”

Tabiat turizmi üzerinde Kastamonu’da çalışmalara başladıklarını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Teorikte öğrettiğim derslerimi öğrencilerimize sahada pratik uygulamaya dökmeye başladım. Araç’ta, Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu’nda da derslere giriyorum. Hem oradaki öğrencilerim hem fakültede öğrencilerimle bir hafta sınıfta- ders, bir hafta da araziye çıkma koşuluyla böyle bir uygulamalar yapmaya başladım. Macera turizminde de belirlediğimiz alanlarda Kastamonu’nun macera rotaları belirliyoruz, bu rotaları bitirme aşamasındayız. Çok da güzel oldu. Amacımız bölgesel kalkınma olacak, yerelde Kastamonu’yu ön plana çıkaracağız" dedi.

“318 kilometre uzunluğunda dağ bisikleti rotası oluşturuyoruz”

7 ilçeyi kapsayacak şekilde 318 kilometrelik dağ bisikleti rotası oluşturacaklarını söyleyen Haberal, “Batı Karadeniz’deki 7 ilimizi kapsayacak şekilde Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Master Planı üzerinde çalışıyoruz. Buradaki doktor, öğretim üyesi hocamızla birlikte böyle bir projemiz de var. Bundan 7 ay önce Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’yla görüşmüştük. Ona da çok ısrar etmiştik bisiklet rotası belirleyelim diye. Federasyon başkanı, bana; ’Kastamonu’da bir rota belirle getir’ dedi. Ilgaz Dağı’ndan başlayıp İhsangazi, Araç, Daday, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçelerini kapsayacak şekilde eski ulaşım yolu olan tarihi taş döşemeli yolu kullanarak dağ bisikleti rotası oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Uluslararası Bisiklet Takımı Yarışları yapılacak”

Kastamonu’da oluşturulacak dağ bisikleti rotasıyla Uluslararası Bisiklet Takımı Yarışları’nın da düzenlenebileceğini ifade eden Hikmet Haberal, “Ben, bütün yaptığım çalışmalarıma öğrencilerimizi götürüyorum. Ilgaz Dağı’nda, Yurduntepe Kayak Merkezi’nden başlayıp İhsangazi üzerinden Ilgaz’ın batı yamaçlarından Ilgaz Dağı’nın Kastamonu’ya bakan sınırından Araç’ın Boyalı köyüne kadar gittik. Boyalı köyünden Araç’ın, Sıra Gömü Yaylası’na çıktık. Ardından Susuz Yaylası’na geçerek Araç ilçe merkezine indik. Yani rotamızı diğer rotayla birleştirdik. İnanılmaz muhteşem bir dağ bisikleti rotası oldu. 2023 ve bundan sonraki yıllarda federasyon başkanımızın bize söylediği Uluslararası Bisiklet Takımı Yarışları’nı, yarış takvimine koyacağını söyledi. Rotayı ve dosyamızı götürüp teslim edeceğim” şeklinde konuştu.

“Bisikletin geçtiği köylerde de kalkınmayı amaçlıyoruz”

Bisikletin geçtiği köylerde de yöre halkının kalkınmasını amaçladıklarını vurgulayan Haberal, “Şu anda Yurduntepe’den Araç ilçesine rotamız 118 kilometre, Araç ilçesinden de Cide’ye kadar bu saydığım ilçelerimizden İhsangazi, Araç, Daday, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide güzergahı toplamda 318 kilometrelik bir dağ bisiklet rotası var. Bisikletle rotası tamamen doğal araç yolları, orman yollarından gidiyoruz. Tehlike andıran hiçbir şey yok, oradan gidileceğini düşünüyoruz ve amacımız bu bölgeyi kalkındırmak. Bisikletin geçtiği köylerde kırsal bölgedeki insanları da bu hareketliliği sağlamak. Herkes çok rahat geçeceğine inanıyorum. Çok güzel bir bisiklet rotası olacak, eşi benzeri olmayan bir bisiklet rotası olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Asilhan Baki: “Kastamonu, yaban hayatı, mevsimi, doğası ile çok farklı bir şehir”

Kastamonu’nun yaban hayatı, mevsimleri, doğası ve kanyonlarıyla çok farklı bir şehir olduğunu söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Asilhan Baki ise, “Yaptığımız gezilerde öğrendiğim yerleri herkese tavsiye ederim. Özellikle kanyonları bir kez olsun görmenizde fayda var. O doğayı ve manzarayı hiçbir zaman başka bir yerde yaşayacağıma emin değilim. Şehrin merkeziyle ilgili olarak şehrin ortasından bir çay geçiyor. Bu bölgede Şehit Şerife Bacı olsun ve buradaki kültürel isimlerimiz olsun çok fazla bulunuyor. Taşköprü, Tosya, Ağlı, Seydiler gibi birçok şehirde çok fazla kültürel mirasımız bulunuyor. Onun dışında Kastamonu Kalesi var, Kastamonu kalesinde de aynı şekilde oraya gezip görebileceğiniz ya da türbelere gezip görebileceğiniz çok fazla yer var” dedi.

Cemile Nur Arbağ: “Doğayla iç içe olarak şehrin stresinden ve derslerin yoğunluğundan kaçıyorsunuz”

Kastamonu’da ilk yılı olduğunu anlatan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Cemile Nur Arbağ da, "Hem teorik dersler alıyoruz hem de hocalarımız sağ olsun bize uygulamalı dersler gösteriyorlar. Özellikle Hikmet hocamız bize kamp deneyimi yaşatıyor ve şehrin diğer ilçelerini gezdiriyor. Kastamonu’yu tanıtıyor bize ve burada ilk defa kamp yaptım. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü yaşadığım şehirde bu tarz etkinlikler yapamıyorum. Burada her şey gayet yolunda, herkese bu deneyimi tavsiye ediyorum kesinlikle. Çünkü doğayla iç içe olmak, şehrin stresinden özellikle derslerin yoğunluğundan çok güzel bir kaçış oluyor. Hem teorik hem de uygulamalı ders görmemiz çok güzel özellikle hocalarımız dersleri öncesinde işliyor ve daha sonra götürüyor ve bizi uygulama olarak tek tek gösteriyor, bize tabiatı tanıtıyor ve bize flora çeşitliliğini gösteriyor" cümlelerine yer verdi.