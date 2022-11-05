Bursa’da 3 yıldır 400 gram ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi, önümüzdeki 2 yılda ekmeğe zam yapmamak için ihtiyacı olan 800 ton unu kendi buğdayından üretecek. Buğdayların ilk tohumu bugün tarlayla buluştu.

Bursa’da 3 yıldır 400 gram ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi, önümüzdeki 2 yılda ekmeğe zam yapmamak için ihtiyacı olan 800 ton unu kendi buğdayından üretecek. Buğdayların ilk tohumu bugün tarlayla buluştu.

Ekmeğe zam yapmak yerine 1 lira 25 kuruştan 1 liraya çeken ve tam 3 yıldır ekmeği vatandaşlara 1 liradan satan Kestel Belediyesi, yine ekmeğe zam yapmamak adına bin 300 dönüm araziye buğday ekip, 800 ton un üretmek için harekete geçti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, buğdayın tohumlarını çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu. Ayrıca bu hizmetle beraber dar gelirli ailelere bir yılda 30 milyon lira katkı anlamına geliyor.

Tohumları tarlayla buluşturan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Pandemi döneminden çıkarken sosyal yardımlar her defasında daha fazla öne çıktı. Gönül belediyeciliği doğrultusunda zaten ön planda olan bu çalışmalarımız bugün tohumu ilk defa toprakla buluşturduğumuz etkinlikte farklı bir zincirin halkasını eklemek üzere Kestel’imizle buluşuyor. Bizler ilk göreve geldiğimizde seçim beyannamemizde vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi ekmeği ucuzlatacağız. Kestel halkını ucuz ekmekle buluşturmaktı. 400 gram ekmek 1.25 lira iken bizler 1 liraya düşürdük. Arkasından malum pandemi ve ekonomik sıkıntılar vatandaşlarımızın iş açısından düşmüş olduğu kısmen giderdiğimiz sıkıntılar. Dedim ki bu ekmek 1 liradan devam etsin. Zaman geldi zaten maliyetler yükseldi. Fırıncı esnafımız ile aramızdaki makas açıldı. Bizim bu konudaki görevimiz arttı. Biz de istiyoruz ki farklı alanlardaki çalışmalarımızdan ödün vererek buraya takviye yapmayalım. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucu ortaya şu çıktı kendi buğdayımızı ekmek suretiyle bu sübvansemiz oldukça aşağıya çekilecek. Buğday ve un maliyetlerimiz hesaplarımıza göre, üçte bir seviyesinde alçalacak. Önümüzdeki bir buçuk sene içerisinde 400 gram Türkiye’nin en ucuz ekmeğini Kestelli halkımızla buluşturacağız. Ortaya koymuş olduğumuz bin 300 dönüm hedefin bugün itibari ile bin dönümünü yakalamış olduk. Bu ne demek önümüzdeki dönemde tüm üreteceğimizin ekmeğin tamamına yakının buğdayını buradaki arazilerimizde üreteceğiz. Bununla da kalmayarak önümüzdeki sene bu hedefi yükseltmek suretiyle elde edeceğimiz daha fazla buğdayı ilçemizdeki fırıncı esnafıyla daha ekonomik şartlarda fırıncı esnafımızdaki ekmeğin de rakamın aşağıya düşmesi hedeflerimizin arasında. Belediyemize bir de dron kazandırdık. Daha doğrusu çiftimizin hizmetine sunduk" dedi.