Van’ın Çaldıran ilçesinde yapımı tamamlanan jeotermal otel hizmete girdi.

Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan 2050 rakımlı Çaldıran’da 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilen jeotermal dört villa ve otelde toplam 110 yatak bulunuyor. 60 kişinin istihdam edildiği jeotermal otelde; özel havuzlar, restoran, kafeler, kayak pistleri, aqua park, spa merkezi, çocuklar için eğlence alanları, açık ve kapalı havuzlar bulunmaktadır. 6 ayrı kuyudan 91 santigrat derecede çıkartılan şifalı sular, 41 santigrat derece olarak havuzlara akıtılıyor. Kayak merkezi ve jeotermal hizmetlerinin bir arada verildiği nadir yerlerden biri olan otel müşterilerini bekliyor.

İşletme sahibi Yusuf Taşkın, yılda 200 bin kişiye hizmet vermeyi planladıklarını belirterek, “Biz 8 ortakla 14 yıl önce burada bir oluşum başlattık. Bu bölgedeki termal su kullanım hakkını alarak yatırımların ilk ayağını oluşturmaya başlattık. 4 yıl boyunca etüt ve ar-ge çalışması yaptık. Bölgenin jeotermal yapısı, termal özeliği, yer altı su rezerv araştırmasını yaptık. 2015 yılında Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran’da termal serayla yatırımlara başladık. 3 yıldır devam eden turizm yatırımı nihayete erdi. Buradaki tesis 30 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip termal turizm ve kayak turizmini bir arada bulunduran, Türkiye’de örmeği olmayan bir tesistir” dedi.