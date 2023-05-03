Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde Elazığ’dan bağımsız milletvekili adayı olan Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, sıra dışı tavırları ve bir o kadar ilginç projeleri ile herkesin dikkatini çekiyor. ’’Bana yetki verin gerisini düşünmeyin’’ diyen Güneş’e vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Elazığ’dan, 14 Mayıs seçimlerine bağımsız milletvekili adayı olarak giren Salıbaba Mahallesi muhtarı Muhammet Hacı Güneş, ilginç tavırları ve projeleri ile dikkat çekiyor. Kendisini destekleyen vatandaşlara davul ve klarnetli bir miting düzenleyen Güneş, "Bana yetki verin, gerisini düşünmeyin" sözleri ile vatandaşlara güven aşılamaya çalışıyor. Salıbaba Mahallesi muhtarı olan Güneş, seçim sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgi çekiyor. Kendi mahallesinde gerçekleştirdiği projeler ve hizmetlerle tanınan Güneş, seçim kampanyası boyunca da farklı fikirleri ile öne çıkıyor. Düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap eden Güneş, "Bana yetki verin gerisini düşünmeyin. Ben sizin için ne gerekiyorsa yapacağım" sözleriyle kendisine olan güveni gözler önüne seriyor. Ayrıca, seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projeleri hakkında da bilgi veren Güneş, vatandaşların beklentilerine yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti. Güneş, ’’Telefonlarımız herkese açık olacaktır. Mecliste görevimiz olmadığı sürece gelip alt tabakadaki insanlarla ilgileneceğiz. Seçildiğim takdirde vay ki kamu kurum ve müdürlerinin haline o telefon ellerinde titreyecek. Bugün Ankara, cumhurbaşkanı beni tanıyor. TBMM’de 4. adamım, Elazığ’a istediğinizi alacağım. Elazığ’a yeni bir güneş doğuracağım. Hızlı tren, Pertek Köprüsü gibi projeleri dile getirip herhangi bir projeyi hayata geçireceğim. 5 yıl da ben o kırmızı koridorlarda gezeyim’’ dedi.

Şiveli konuşması ve kendine emin tavırları ile dikkat çeken Güneş’e vatandaşlar da ’Elazığ’ın vekili’ sloganları attı. Güneş’in vatandaşlara hitap ettiği anlar herkesi gülümsetti.