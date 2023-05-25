İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılından beri her ay Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) bağlı olarak zam yapılan içme suyu fiyatları, bu tarihten itibaren 3 kattan fazla artarken İzmirliler ise Türkiye’deki en pahalı içme suyunu kullanıyor.

İzmir’de gelen zamlar ile birlikte tartışmalara neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 2022 yılında zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksine göre (ÜFE) belirleme kararı almıştı. İzmir’de 2021 Aralık ayında 6.41 TL olan suyun metreküp fiyatına, Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Mayıs itibariyle yüzde 0.44 oranında zam yapıldı.

Yüzde 0.44’lük artışla İzmir’de içme suyunun ilk kademe metreküp fiyatı 19.79 TL olarak 2022’den beri 3 katından fazla artmış oldu. Aynı tarife İstanbul’da 14.61 TL olarak uygulanırken, Ankara’da ise 15.75 TL olarak faturalandırılıyor. İzmir ise 19.79 TL’lik içme suyu fiyatıyla Türkiye’de zirvede yer alıyor.