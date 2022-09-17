Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon’daki toplam 28 km’lik Kanuni Bulvarı’nda viyadük ve tünellerin yapımı sürerken, proje güzergahının yaklaşık yüzde 60 bölümü tamamlandı. Bulvar üzerinde bulunan Bahçecik Tüneli’nin ise bu yıl sonunda kadar ulaşıma açılması planlanıyor.

Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon’daki toplam 28 km’lik Kanuni Bulvarı’nda viyadük ve tünellerin yapımı sürerken, proje güzergahının yaklaşık yüzde 60 bölümü tamamlandı. Bulvar üzerinde bulunan Bahçecik Tüneli’nin ise bu yıl sonunda kadar ulaşıma açılması planlanıyor.

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tünelinde çalışmalar devam ederken, özellikle Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak’ta çalışmalar yoğunlaştı.

Trabzon’da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı’nın 2. kısmında çalışmalar sürüyor. Planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli’nin de içinde bulunduğu 5 km’lik kesimin Çukurçayır Kavşağına kadar olan kısmında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Viyadük duvarlarına doğa figürleri yapılıyor

Boztepe Tüneli kısmındaki inşaat alanındaki viyadüklerin tabyalarının kurulumu sürerken, Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak’ta istimlak edilen binaların yıkım işleri de bir yandan sürüyor.

Türkbiye’nin en maliyetli yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor. Boztepe Tüneli ile Bahçecik Tüneli arasında bulunan viyadüklerin duvarlarına yapılmaya başlanan görseller ise dikkat çekiyor.

14,5 km’lik kısmı trafiğe açıldı

2x3 şeritli bölünmüş olarak yapımı devam projede, bugüne kadar Yıldızlı Yonca Kavşağı ile Çatak 2 Köprülü Kavşağı arasında kalan ilk 14,5 kilometre uzunluğundaki kesim tamamlanarak trafiğe açıldı. Bu kapsamda 2 bin 440 metre uzunluğunda Akyazı Tüneli (Çift tüp), 441 metre uzunluğundaki Akyazı-Kanuni bağlantı tüneli (Tek tüp), bin 19 metre uzunluğundaki Beşirli Tüneli (Çift tüp) ile 342 metre uzunluğundaki Karşıyaka Viyadüğü ve 13 adet Köprülü Kavşak ile 2 adet hemzemin kavşak hizmet veriyor.