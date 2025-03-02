Trabzon’da yapımı devam eden ve Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen, toplam uzunluğu 28 kilometre olan Kanuni Bulvarı’nın tamamlanan kısımları trafiğe açılıyor. Yolun yaklaşık 22 kilometrelik kısmı tamamlanırken Trabzon-Erzurum kara yoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Şehir içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak olan ve önemli projeler arasında gösterilen Kanuni Bulvarı’nın, Değirmendere güzergahının açılmasıyla birlikte yoğun araç geçişi yaşanırken tamamlanan kısımları da birer birer ulaşıma açılıyor. Trabzon’da devam eden en önemli kara yolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı Yolunda çalışmalar sürüyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki 6-7 kilometrelik alanda ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Toplam 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı’nın proje güzergâhının büyük bir bölümü tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı’ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk’u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

Şehir içi ulaşıma hizmet veren yol, aynı zamanda transit trafik ihtiyacına, özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet kara yoluna da entegre bir şekilde ulaşımı sağlayacak. 2x3 şeklinde planlanmış olan yolun şehir içi kısmında önemli bir çalışması tamamlanırken 28 kilometre uzunluğundaki yolun 22 kilometrelik kısmından fazlası tamamlandı.

Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet kara yoluna bağlayacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yeni güzergahın açılmasıyla Beşirli Mahallesinden Değirmendere Mahallesi’ne buradan da eski sahil yoluna ulaşımı sağlayarak şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı belirtildi.

"Çok önemli bir şehir içi trafik sorunumuzu çözmüş olduk"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin önemine değinerek, çok önemli bir şehir içi trafiği sorununu çözdüklerini kaydetti. Genç "Kanuni Bulvarımız hem şehir içi bulvar hem de transit trafiğe hizmet edecek olan önemli bir yolumuz. Bu dönemimizde çok önemli bir kısmını tamamladık. Çukurçayır’dan sonra özellikle şehir içi trafiğimize hizmet etmesi bakımından Değirmendere Vadimize indirdik. Dolayısıyla güneyden gelen trafik akışıyla da beraber Doğu ve Batı aksındaki trafiği birleştirmiş olduk. Çok önemli bir şehir içi trafik sorunumuzu çözmüş olduk. Ben bu manada özellikle bakanlarımıza, hususen son dönemdeki bu çalışmayı hızlı talimatlarıyla beraber tamamlayan Abdulkadir Uraloğlu Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah güneyden gelen Trabzon-Erzurum kara yolundan gelen tünelimiz de tamamlandıktan sonra çok entegre bir ulaşım sistemi hem transit trafiğimizde hem şehir içi trafiğimizde şehrimize çok faydalı bir çalışma olacak diye düşünüyorum" dedi.

Yolun 22 kilometrelik kısmı tamamlandı

Yolun 22 kilometrelik kısmının tamamlandığını ifade eden Genç, "Şu anda zaten yolun 22 kilometrelik kısmı tamamlandı Çukurçayır ile beraber. Kalan kısım Erzurum kara yoluna bağlanacak olan Gölçayır’ı takiben Düzyurt ve Gözalan’da bağlanacak olan kısımda çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlanması yönünde net bir tarih veremeyiz. Çünkü şehir içi trafiğini ilgilendiren öncelikli işlerimiz var. Yolumuz programlı olarak şu anda Gölçayır güzergâhı itibariyle devam edecek. Amacımız en hızlı sürede Kanuni Bulvarımızı entegre diğer devlet Erzurum kara yoluna inşallah bağlamak" diye konuştu.