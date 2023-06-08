Trabzon’da devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı Yolu’ndaki çalışmalar hız kesmiyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tünelinde son rötuşlar yapılırken, yol da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Tünelde asfaltlama çalışması son aşamaya gelirken, ışıklandırma çalışmalarına başlanacak.

Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon’daki toplam 28 km’lik Kanuni Bulvarı’nın bazı bölümlerinde çalışmalar sürerken proje güzergahının yarıdan fazlası tamamlandı. Kanuni Bulvarı Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı’ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ı birleştirecek. Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren projenin 24 kilometresi ana yol, 4,5 kilometresi de Stadyum Bağlantı Yolları olmak üzere toplam 28 kilometreden oluşuyor. İş kapsamında 18 km’lik kavşak kollarıyla 17 kilometrelik imar bağlantı yolları da bulunurken, Çatak Kavşağı ile Yenicuma-2 Kavşağı arası bir süre önce hizmete açıldı. Bu kesimde 223 metrelik Çatak Aç-Kapa Tüneli ve toplam uzunlukları bin 44 metre olan Bahçecik 1-2-3 Köprüleri, 535 metrelik Bahçecik Tüneli, 385 metrelik Cephanelik Kavşak Köprüsü de yer alıyor.

Öte yandan Kanuni Bulvarı’nın Yenicuma-2 Kavşağı ile Çukurçayır Kavşağı arasında kalan 4 km’lik kesiminde ve 1 km’lik Değirmendere bağlantısında çalışmalar sürüyor. Bu kesimdeki imalatlardan Yenicuma-2 Kavşağı’nın A Köprüsünde 4 aks yapımı devam ederken, B Köprüsü üstyapı seviyesinde tamamlandı. Boztepe Tüneli’nde üstyapı imalatları ise sürüyor. Boztepe İmar Yolu Köprüsü ve Boztepe Kavşak Köprüsü üstyapı seviyesinde tamamlandı. Mısırlı Aç-Kapa Tüneli’nde fore kazık imalatları tamamlanırken, Çukurçayır-1 Tüneli’nde nihai beton imalatları, Çukurçayır Kavşağı’nda menfez imalatları ve Değirmendere Bağlantı Yolu’nda toprak işleri ve altgeçit köprüsü imalatları devam ediyor.