Bursa’da İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde hayırseverler tarafından toplam değeri 1,5 milyon lirayı bulan tül perde ve güneşlikler yenilendi.

Türkiye’nin fizik tedavi alanında en köklü sağlık tesislerinden biri olan İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde hayırsever iş insanları tarafından hizmet kalitesini arttırmak adına eksiklikler giderildi. Aluçlar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aluç, Batı Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı Ensar Akar ve BYL Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Seyfullah Baylan tarafından hastaneye yapılan yardımlarla, hasta servislerinde bulunan 124 odanın 256 tane penceresindeki perdeler, ayakta fizik tedavi odalarının perdeleri ve tedavi kabinlerinin perdeleri yenilendi. 150 yataklı hastaneye yapılan yardımlar 1 buçuk milyon lirayı ulaşırken, hizmet kalitesi arttırıldı. Hayırsever iş insanları ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yenilenen odaları gezerek incelemelerde bulundu.

“Yapılan yatırım hizmet kalitesini arttırma açısından önemli”

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde tedavi süreçlerinin uzun soluklu olmasından kaynaklı yapılan yatırımların hizmet kalitesini arttırma açısından önemine değinen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Bugün gerçekten Bursa açısından önemli bir yeri ve değeri olan İlker Çelikcan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesindeyiz. Devlet, millet kaynaşmasının en güzel örneklerinin bir tanesi bugün burada görmüş olduk. Hastanemizin belli ihtiyaçlarıyla alakalı bize değerli hocamız ricada bulunmuştu. Bizler de çevremizde bu manada gerçekten hayırseverliğiyle tanıdığımız dostlarımız bizleri kırmadılar ve hastanemizin ihtiyaçları giderilmesi hususunda çok büyük katkı sağladılar. Bugün de yerinde görme imkânımız oldu. Bu vesileyle hastalarımızı da ziyaret etme imkânımız da oldu. Dolayısıyla ben özellikle hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Başhekimimize ve burada görev yapan bütün doktor hocalarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Allah düşürmesin, eksikliğini de göstermesin. Biliyorsunuz burası eski askeri hastaneydi ve 2016’dan bu yana tüm halkımıza hizmet ediyor ve önemli bir ihtiyacı gideriyor. Burada tabii tedavi süreçleri, uzun soluklu süreçler, hastalarımız 4 ay, 5 ay, 6 ay kadar uzun bir süre burada tedavi olmak zorundalar. Bu hizmeti yerine getirmek oldukça önemli. Ama hem tedavi kalitesi hem hastalarımızı ziyarette onların memnuniyetini duymak bizim için de çok önemliydi, anlamlıydı. Yapılan yardımlar rakamsal olarak yaklaşık 1 buçuk milyon civarında. Ben emeği geçen herkese tekrar yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum”

İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Zübeyde Kurtoğlu, “Burası gerçekten bir rehabilitasyon hastanesi olduğu için hastalarımız burada uzun süre yatıyorlar. Ve yattıklarında da odaları gerçekten onlar için bir ev ortamı oluyor. Biz de hayırsever arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hastalarımız odalarını, kendi odaları gibi hissettiklerini bize dile getirdi. Vekilime de vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.