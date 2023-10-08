Türkiye’nin en kaliteli zeytininin üretildiği Karaman’da hasat başladı.

Mikroklima özelliğine sahip Göksu havzasındaki 11 köyde yılda yaklaşık 15 bin ton zeytin üretimi gerçekleşiyor. Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile birlikte Bostanözü köyünde düzenlenen zeytin hasadına katıldı. Vali Sarıibrahim, burada eline aldığı tırmıkla hasat yaparak, boylama eleğine zeytin boşalttı.

“Göksu havzası Anadolu topraklarındaki en bereketli yer”

Vali Sarıibrahim, Göksu havzasının Anadolu topraklarındaki en bereketli yerler olduğunu söyledi. Vali Sarıibrahim, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, “Devletimiz her türlü desteğiyle çiftçimizin yanındadır. Anadolu topraklarında üretene ve bu üretimden doğan gücümüze sonsuz inanıyoruz. Devletimizin imkanlarıyla beraber Göksu havzasında daha iyi işler yapacağız" dedi.

“Göksu havzasında Türkiye’nin en kaliteli zeytini üretiliyor”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Göksu havzasında Türkiye’nin en kaliteli zeytininin üretildiğini söyledi. 2012 yılına kadar bu bölgenin zeytin üretimi için destek bile alamadığını ifade eden Bayram, “Son 10 yılda 3 bin dekarla başlayan zeytin bahçesi, şimdi 50 bin dekara kadar çıkmış durumdadır. İddialı olduğumuz durum, zeytinyağının asit oranı çok düşük olmasıdır. Onun için Türkiye’nin en iyi zeytininin üretildiği bölge olduğu konusunda iddialıyız. Buraya gelen tüccarlar özellikle bölgemizde üretilen zeytinin hem sofralıkta, hem de yağ oranıyla Türkiye’nin aranan zeytini olduğuyla ilgili bilgiler veriyor. Bu da bizleri gururlandırıyor. Türkiye’de şuanda zeytin üretiminde 20’nci sıradayız ve hızla ilk 10 doğru çıkacağımızı düşünüyorum. Mikroklima özelliği olan Göksu havzasında her geçen yıl zeytin ağacı ekimi hızla çoğalıyor. Burada devletimize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İl Özel İdaremiz bölgede zeytinciliği teşvik etmek amacıyla yüzde 75 hibeli fidanlar dağıtıyor" diye konuştu.