7 ton çıkan ve normal kabul edilen fire son iki yıldır 9-10 tona kadar çıktı. Pancarın üzerindeki toprak, çamur veya üst kısmında kalan yaprak ve yaprak sapları nedeniyle verilen firenin bu yıl artması çiftçinin kârına olumsuz yönde etki ediyor. Bu nedenle verimden memnun olan çiftçiler geçtiğimiz yıllara göre daha fazla çıkan fireden ise rahatsız.

7 ton çıkan ve normal kabul edilen fire son iki yıldır 9-10 tona kadar çıktı. Pancarın üzerindeki toprak, çamur veya üst kısmında kalan yaprak ve yaprak sapları nedeniyle verilen firenin bu yıl artması çiftçinin kârına olumsuz yönde etki ediyor. Bu nedenle verimden memnun olan çiftçiler geçtiğimiz yıllara göre daha fazla çıkan fireden ise rahatsız.

“Türkiye’de Eskişehir, pancar denildiğinde bir numara”

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir’in pancar üretiminde Türkiye’nin 1 numarası olduğunu iddia ederken, çiftçinin bu üretiminden vazgeçmemesi gerektiğini belirtti. Yağışların verime olan etkisine değinen Buluşan, “Son yağışlar mısıra ve ayçiçeğine olduğu gibi faydası var. Bazı bölgelerde çok daha iyi pancarlarımızın olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de Eskişehir, pancar denildiğinde bir numara denilebilir. Çünkü herkes tarafından Eskişehir’in şekerinin çok kaliteli olduğu söylenir ki bunu da biz iklim şartlarına bağlarız. Burası gündüz sıcak gece ise sıcak olan bir ildir. Bu tabi ki pancar verimine de yansıyor. Eskişehir pancar üretiminden vazgeçmemeli eğer vazgeçer ise ülkemiz çok sıkıntı yaşar” diye konuştu.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan iade edilen pancarlar hakkında ise şöyle konuşmasına devam etti;

“2 yıl öncesine kadar böyle sıkıtılar yaşanmıyordu. Geri gelmelerde büyük pancarların çıkması ya da fire de tonajın yükselmesi gibi. Neye dayanarak yapılıyor bunu üretici merak ediyor ve öğrenmek istiyor.”