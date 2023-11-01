Van’ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu 750 kişilik dev koro tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde oratoryo gösterisi sunuldu.

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Van’da da Cumhuriyet’in 100’üncü yılı düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Edremit ilçesine bağlı Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulu tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenen oratoryo gösterisinde 750 öğrenci yer aldı. İlk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte 750 öğrenci tarafından “Feda Türkiye’m” ve bayrak gösterisi eşliğinde “100. Yıl Marşı” okundu.

Tören sonunda bir açıklamada bulunan okulun müzik öğretmeni Esin Tekin Baran, 15 yıl boyunca belirli gün ve haftaların dışında sanatsal faaliyetlerinin de olduğunu belirterek, “Önceliğimiz Türkiye’ye mal olmuş 750 kişilik dev koromuzu tanıtmak ve Türkiye’nin ücra bir köşesinde olsa bile tek bir gönülden çok sesin olduğu mesajını vermekti. Sayılı bir insan kitlesinden değil tüm öğrenci kitlesinden oluşan ve bunu seçili insanlara değil bütün öğrencilere sanatı sevdirmek adına aşılamak istediğimiz bir faaliyetti. 15 yıldır geleneksel olarak devam ediyordu. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel bu güzel etkinliği hazırladık. Onur duyduk. Gururla, heyecanla biz de bugünü anmış olduk” dedi.

Dev koronun bundan sonra da çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Baran, “Bununla alakalı hem bakanlığımıza hem de uluslararası festivallere başvurumuzu yapacağız. İnşallah başvurularımız kabul olacak ve biz de bu noktada kendimizi tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Programa Van Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.