Erzurum’un meşhur çorbacısı Paçacı Sülfettin, gastronomi uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye genelindeki çorbacılar arasında birinci seçildi.

Erzurum’un meşhur çorbacısı Paçacı Sülfettin, gastronomi uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye genelindeki çorbacılar arasında birinci seçildi.

Asuman Kerkez, Somer Sivrioğlu, Ebru Erke, Deniz Gürsoy, Deniz Sipahi ve Oğuz Yenihayat’tan oluşan jüri ekibi, Türkiye genelindeki çorbacılar arasında Erzurum’dan Paçacı Sülfettin’i birinci seçti. Bir başka deyişle, Türkiye’nin en iyi çorbacısı Erzurum’dan Paçacı Sülfettin seçildi. Uzun yıllardır gerek Erzurum’un ve gerekse Türkiye’nin dört bir yanından namını duyup gelen müşterilerinin damak tadına hitap eden Paçacı Sulfettin, aldığı başarı ile Dadaşların göğsünü kabarttı.

Paçacı Sülfettin Usta’nın tarihçesi

Babaları Sülfettin 1960’da başlamış bu işe. Şu anda iki kardeş Emrullah ve Mehmet ile torun Taha işin başında. Tırnak paça dedikleri çorba tam bir kolajen bombası, üzerindeki de ilik yağıTuzlama, kelle paça, terbiyeli işkembe hepsi çok iyi. Anadolu’da halen devam eden kahvaltıda çorba içme kültürünü çok sevenler, Sulfettin ustanın işyerinin yolunu tutuyor.

Çok sayıda dergi ve gastronomi kitaplarına röportaj olan Paçacı Sulfettin, uzman Ebru E ker tarafından bir röportajda şöyle anlatılıyor: " Ezo gelin, işkembe, ayak paça Servis ettikleri üç çorba çeşidi de türünün iyi örnekleri fakat Sülfettin Usta’nın namını şehrin dışına taşıyan esas şey ayak paça çorbası. Kelle kullanılmadığı için alışılagelmiş diğer paça çorbalarından oldukça farklı, hatta yiyip yiyebileceğiniz en yüksek kolajen oranına sahip çorba diyebiliriz. Yarım saat düdüklüde pişirdikleri paçayı kıkırdaklarıyla servis edip istenirse tabağın ortasına bir de topik dedikleri kemik bırakıyorlar. Bir diğer özellikleri de tüm çorbaların üzerine ilik yağıyla son dokunuşu yapıyor olmaları. 1960’ta dükkânı açan Sülfettin Usta’dan sonra şu anda oğlulları Emrullah ve Mehmet ile torun Taha Barkın işin başında."