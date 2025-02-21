Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 19 Şubat tarihinde 37 bin 843 yolcuyla rekorunu tazeledi. Söz konusu hat hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 16,5 milyon yolcuyu taşıdı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattının 19 Şubat tarihinde 37 bin 843 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattının bir önceki rekorunu üç ay önce 22 Kasım 2024 tarihinde 36 bin 389 yolcu ile kırdığını anımsatan Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Vatandaşın hizmetine sunulduğu 2023 yılından bu yana metro hattımız toplam 16,5 milyon yolcuya hizmet verdi." dedi. Birçok eni bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattının 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbulun en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Türkiyenin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün ortalama 30 binden fazla yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27si Gayrettepe, yüzde 24ü ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullanıyor." dedi.

GAYRETTEPE-HALKALI ARASINDA 15 İSTASYON HİZMET VERECEK

Hattı, Halkalı'ya uzatmak üzere çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmaların sürdüğünü, hattın tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceklerini kaydetti.