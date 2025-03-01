Amasya’da 160 yıl aşkın süredir her Ramazan ayının başlamasıyla kaleye çıkarak konser veren bando, Türkiye’nin en eski Ramazan bandosu olma özelliğini taşıyor. Bando bu yılki konserin açılışını 2 ay önce hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un "İçim yanar" adlı şarkısıyla yaptı.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri öncesi tarihi Harşena Kalesi’nde konser verip istek şarkıları çalan Amasya Belediye Bando ekibi, 161 yıllık köklü geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Üstü açık otobüsten çaldıkları coşkulu şarkılar ve marşlarla şehir merkezinden kaleye tırmanan bando takımı, gelen istek parçalara da konserde yer veriyor. Kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendiren bando, şehzadeler şehrinde Ramazan ayına coşku ile renk katıyor. Bando bu yılki konserin açılışını 2 ay önce hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un "İçim yanar" adlı şarkısıyla yaptı.

Bando şefi Hakan Dinçer, "Türkiye’de bizden eski Ramazan bandosu yok. Konserlerimiz 161 yıldır devam etmektedir" dedi.

Elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bandoyla, vaktin dolduğunun ise top atışıyla duyurulduğunu anlatan davulcu Murat Çetin de, bandonun parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaleye çıkarak ilk iftar topunu kumandayla ateşleyen Amasya Valisi Önder Bakan, halkın birlik ve beraberlik ayı Ramazan ayını kutladı. Belediye Başkanı Turgay Sevindi ise 161 yıllık belediye bandosunun kültürel mirası devam ettirdiğini vurguladı. İlk iftar topunun ateşlendiği programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile diğer yetkililer de katıldı.